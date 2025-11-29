Jehanabad News: सदर अस्पताल में बन रहा मॉडल हॉस्पिटल का 90 प्रतिशत काम पूरा, दिसंबर 2026 तक शुरू होगा संचालन

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जहानाबाद सदर अस्पताल परिसर में मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। 88 करोड़ की लागत से 20 हजार वर्ग फीट में छह मंजिला इमारत का निर्माण होना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भवन के चारों ओर छह मीटर चौड़ी सड़क होगी। यह अस्पताल 150 बेड का होगा। एक ही छत के नीचे मरीजों को सभी प्रकार के इलाज व जांच की सुविधाएं मिलेंगी। आधुनिक ऑपरेशन थियेटर होगा। सभी फ्लोर पर अलग-अलग वार्ड बनेगा।

ग्राउंड फ्लोर पार्किंग के लिए रहेगा। मरीजों को आसानी से ले जाने के लिए सीढ़ी के साथ-साथ लिफ्ट व रैंप की सुविधा मिलेगी। वर्ष 2026 दिसंबर तक नए भवन में अस्पताल संचालन शुरू होने का दावा किया गया। अस्पताल के पुराने भवन को तोड़कर वर्ष 2024 में कार्य प्रारंभ किया गया था।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2026 में भवन बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। लिफ्ट और आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन भारत सरकार के इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विस की गाइडलाइन के अनुसार बनाया जा रहा है। बिल्डिंग में आधुनिक आईसीयू, मेटरनिटी वार्ड, पीआईसीयू, जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे सेंटर, सीटी स्कैन सहित तमाम सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी। साइड इंजीनियर विक्की कुमार ने बताया कि भवन संरचना का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम 50 प्रतिशत पूरा हुआ है। 2026 दिसंबर माह तक कार्य पूर्ण करने का समय निर्धारित है, जिसे पूरा कर लिया जाएगा।

वर्तमान में अस्पताल का संचालन फैब्रिकेटेड भवन में किया जा रहा है। अभी मरीजों को कम जगह की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नए भवन के निर्माण के बाद इलाज व जांच से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होंगी।