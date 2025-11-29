Language
    Jehanabad News: सदर अस्पताल में बन रहा मॉडल हॉस्पिटल का 90 प्रतिशत काम पूरा, दिसंबर 2026 तक शुरू होगा संचालन

    By Dheeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:53 AM (IST)

    जहानाबाद सदर अस्पताल में मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य 90% पूरा हो गया है। दिसंबर 2026 तक इसके शुरू होने की संभावना है। अस्पताल प्रबंधन समय सीमा के भीतर शेष कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें। मॉडल अस्पताल से उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

     जहानाबाद में माडल अस्पताल की सुविधा 2026 से। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जहानाबाद सदर अस्पताल परिसर में मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। 88 करोड़ की लागत से 20 हजार वर्ग फीट में छह मंजिला इमारत का निर्माण होना है।

    भवन के चारों ओर छह मीटर चौड़ी सड़क होगी। यह अस्पताल 150 बेड का होगा। एक ही छत के नीचे मरीजों को सभी प्रकार के इलाज व जांच की सुविधाएं मिलेंगी। आधुनिक ऑपरेशन थियेटर होगा। सभी फ्लोर पर अलग-अलग वार्ड बनेगा।

    ग्राउंड फ्लोर पार्किंग के लिए रहेगा। मरीजों को आसानी से ले जाने के लिए सीढ़ी के साथ-साथ लिफ्ट व रैंप की सुविधा मिलेगी। वर्ष 2026 दिसंबर तक नए भवन में अस्पताल संचालन शुरू होने का दावा किया गया। अस्पताल के पुराने भवन को तोड़कर वर्ष 2024 में कार्य प्रारंभ किया गया था।

    स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2026 में भवन बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। लिफ्ट और आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन भारत सरकार के इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विस की गाइडलाइन के अनुसार बनाया जा रहा है।

    बिल्डिंग में आधुनिक आईसीयू, मेटरनिटी वार्ड, पीआईसीयू, जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे सेंटर, सीटी स्कैन सहित तमाम सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

    साइड इंजीनियर विक्की कुमार ने बताया कि भवन संरचना का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम 50 प्रतिशत पूरा हुआ है। 2026 दिसंबर माह तक कार्य पूर्ण करने का समय निर्धारित है, जिसे पूरा कर लिया जाएगा।

    वर्तमान में अस्पताल का संचालन फैब्रिकेटेड भवन में किया जा रहा है। अभी मरीजों को कम जगह की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नए भवन के निर्माण के बाद इलाज व जांच से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होंगी।

    जिले में स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल की भी घोषणा हो चुकी है। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी, जिसके लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है। मॉडल अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना के बाद जिलेवासियों को पटना या गया का रुख नहीं करना पड़ेगा।