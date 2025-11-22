ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा सरकारी बीज, किसान बोले- 'सरकारी बीज वितरण योजना का कोई फायदा नहीं'

जागरण संवाददाता, अरवल। जिले में रबी फसल के लिए सरकार किसानों को पर्याप्त बीज नहीं उपलब्ध करा रही है जिसके कारण सरकारी बीज वितरण योजना किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। कृषि विभाग के अनुसार ,मांग के 10 प्रतिशत बीज ही विभाग द्वारा आवंटित किया जाता है, 90 प्रतिशत बीज किसानों को निजी दुकान से खरीद कर बुआई करना पड़ता है। जिले में सरकारी बीज और खाद की 100 दुकान हैं।

50 हजार हेक्टेयर में रबी फसल की खेती होती है। जिसमें 17 हजार हेक्टेयर में गेहूं बाकी में चना, मसूर,मटर,सरसों के साथ अन्य दलहन और तिलहन फसलों की खेती किसान करते हैं। किसान प्रमोद सिंह, नरसिंह शर्मा, कमलेश शर्मा, महेंद्र सिंह ने बताया कि सरकारी बीज वितरण योजना से कोई फायदा नहीं है। पर्याप्त बीज नहीं मिलने से लेने भी नहीं जाते हैं। बीज सस्ता जरूर मिलता है लेकिन गुणवत्ता का भारी अभाव रहता है जिससे विश्वास नहीं होता है। जिसके कारण निजी दुकान से खरीद कर ही बुआई करते हैं। सरकारी गेहूं के बीज जहां 1020 में 40 किलो मिलता है। वहीं निजी बीज दुकान पर 45 रुपए प्रति किलो से लेकर 85 प्रति किलोग्राम तक गुणवत्ता अनुसार बीज उपलब्ध है।

निजी दुकान पर चना का बीज 80 रूपये प्रति किलोग्राम, मसूर का बीज 100 रुपए प्रति किलोग्राम, जई का बीज पांच हजार प्रति क्विंटल, सरसों का बीज 200 से 300 रुपए प्रति किलो और मटर के बीज 60 से 70 रूपये किलो बिक रहा है।सरकारी बीज निजी दुकान से आधे से भी कम कीमत पर मिलते हैं।