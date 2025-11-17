Jehanabad Election Result: जनसुराज ने हारकर भी कर दिया काम, दोनों गठबंधनों को पहुंचाया नुकसान

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जहानाबाद व अरवल के सभी पांच विधानसभा सीटों पर जनसुराज पार्टी को काफी निराशा हाथ लगी। पार्टी ने सभी पांच सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पांचों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले वोटों की संख्या 22 हजार 39 रही।

जन सुराज पार्टी के लिए यह चुनाव परिणाम एक बड़ा झटका रहा। दोनों जिले के मतदाताओं ने जन सुराज के प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं दिखाया। पांचों विधानसभा से खड़े जन सुराज प्रत्याशियों में सर्वाधिक वोट जहानाबाद विधानसभा से अभिराम शर्मा को मिले, 5760 वोट लाकर तीसरे नम्बर पर रहे।

कुर्था विधानसभा से जन सुराज प्रत्याशी रामबली सिंह को 5030 वोट मिले। वे भी तीसरे नंबर पर रहे। अरवल विधानसभा से कुंती देवी 3376 वोट लाकर पांचवें नंबर पर रहीं। घोसी विधानसभा से प्रभात कुमार 3070 वोट लाकर छठे नंबर पर रहे।

मखदुमपुर विधानसभा से शंकर स्वरूप 4803 वोट लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। जनसुराज का बस्ता यहां लोगों का भरोसा तो नहीं जीत पाया, परंतु कुछ सीटों पर एनडीए व महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत का अंतर कम करने में जरूर सफल रहा। जहानाबाद में मात्र 793 वोट से राजद की जीत हुई।