Jehanabad Election Result: जनसुराज ने हारकर भी कर दिया काम, दोनों गठबंधनों को पहुंचाया नुकसान
जहानाबाद चुनाव परिणाम में जनसुराज पार्टी भले ही हार गई, पर उसने दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचाया। जनसुराज ने कुछ सीटें जीतकर या वोट शेयर प्राप्त करके गठबंधनों के समीकरण को बिगाड़ दिया, जिससे उन्हें रणनीति में बदलाव करना पड़ा। हालांकि जहानाबाद में 5 प्रत्याशियों ने कुल मिलाकर 22 हजार 39 वोट ही प्राप्त किए।
जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जहानाबाद व अरवल के सभी पांच विधानसभा सीटों पर जनसुराज पार्टी को काफी निराशा हाथ लगी। पार्टी ने सभी पांच सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पांचों उम्मीदवारों को मिलाकर मिले वोटों की संख्या 22 हजार 39 रही।
जन सुराज पार्टी के लिए यह चुनाव परिणाम एक बड़ा झटका रहा। दोनों जिले के मतदाताओं ने जन सुराज के प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं दिखाया। पांचों विधानसभा से खड़े जन सुराज प्रत्याशियों में सर्वाधिक वोट जहानाबाद विधानसभा से अभिराम शर्मा को मिले, 5760 वोट लाकर तीसरे नम्बर पर रहे।
कुर्था विधानसभा से जन सुराज प्रत्याशी रामबली सिंह को 5030 वोट मिले। वे भी तीसरे नंबर पर रहे। अरवल विधानसभा से कुंती देवी 3376 वोट लाकर पांचवें नंबर पर रहीं। घोसी विधानसभा से प्रभात कुमार 3070 वोट लाकर छठे नंबर पर रहे।
मखदुमपुर विधानसभा से शंकर स्वरूप 4803 वोट लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। जनसुराज का बस्ता यहां लोगों का भरोसा तो नहीं जीत पाया, परंतु कुछ सीटों पर एनडीए व महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत का अंतर कम करने में जरूर सफल रहा। जहानाबाद में मात्र 793 वोट से राजद की जीत हुई।
कुर्था में जदयू 5481 वोट से जीती। यहां लगभग इतने ही वोट जनसुराज ने काट लिए। मखदुमपुर में राजद ने मात्र 1830 वोट से जीत दर्ज की। यहां जनसुराज ने दोगुणा से ज्यादा वोट काट लिए।
अरवल व घोसी विधानसभा में जनसुराज कोई असर नहीं डाल सका। अभिराम शर्मा ने कहा कि हार व जीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जन सुराज अभी अपने शैल्य अवस्था में है। भले ही इस बार चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन जिन लोगों ने भी अपना मत जनसुराज को दिया, उन्हें दिल से धन्यवाद है।
जहानाबाद -अभिराम शर्मा--5760
घोसी -प्रभात कुमार--3070
मखदुमपुर-शंकर स्वरूप- 4803
अरवल-कुंती देवी-3376
कुर्था-रामबली सिंह-5030
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।