Bihar Teacher: जहानाबाद में टीचर ट्रांसफर प्रक्रिया ठप, कमेटी गठन के बाद भी नहीं शुरू हुआ काम

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। बिहार सरकार द्वारा 16 दिसंबर से शिक्षकों के जिला क्षेत्र के अंतर्गत स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन जहानाबाद जिले में यह प्रक्रिया अभी तक अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकी है। सरकार के निर्देश के अनुसार सभी जिलों में स्थानांतरण को लेकर कमेटी गठित की जानी थी, ताकि इच्छुक शिक्षकों को समय पर इसका लाभ मिल सके।

हालांकि जहानाबाद में भी कमेटी का गठन तो कर दिया गया है,लेकिन अब तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को धरातल पर उतारने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थिति यह है कि जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत सैकड़ों शिक्षक स्थानांतरण की आस लगाए बैठे हैं। कई शिक्षक पारिवारिक, स्वास्थ्य एवं अन्य व्यक्तिगत कारणों से अपने वर्तमान विद्यालय से अन्यत्र स्थानांतरण चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने के कारण उन्हें निराशा हाथ लग रही है।