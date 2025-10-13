Language
    29 अक्टूबर को होनी थी शादी, जहानाबाद में नर्सिंग होम संचालक की गला रेतकर हत्या; हिरासत में नर्स सहित दो लोग

    By Dheeraj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:16 PM (IST)

    जहानाबाद के परसबिगहा थाना क्षेत्र में नर्सिंग होम संचालक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मो. गुलफाम अंसारी के रूप में हुई, जो सिटी नर्सिंग होम के संचालक थे। वह 29 अक्टूबर को शादी करने वाले थे। परिवार वालों ने प्रेम-प्रसंग की आशंका जताई है, जिसके आधार पर पुलिस ने एक नर्स सहित दो लोगों को हिरासत में लिया है और जांच कर रही है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जिले के परसबिगहा थाना क्षेत्र में रविवार की रात एक नर्सिंग होम के संचालक की गला रेत कर हत्या कर दी गई।

    सोमवार की सुबह बभना-शकुराबाद पथ पर सिकरिया मोड़ के समीप से संचालक का शव बरामद किया गया। संचालक की पहचान अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के गोहरा गांव निवासी मो अमीनुद्दीन के 30 वर्षीय पुत्र मो गुलफाम अंसारी के रूप में की गई।

    गुलफाम अंसारी जहानाबाद शहर के फिदा हुसैन मोड़ के समीप सिटी नर्सिंग होम के संचालक थे। वह जहानाबाद में ही रहते थे। रविवार की देर शाम मोटरसाइकिल से अपने पैतृक घर कुर्था जाने के लिए जहानाबाद से निकले थे। परिवार वालों को उनके आने की खबर नहीं थी।

    सोमवार की सुबह घटनास्थल के आसपास के ग्रामीणों की नजर सड़क किनारे पड़े शव पर पड़ी, इसके बाद पुलिस को सूचित किया और उसकी पहचान की गई। तब घरवालों को घटना की खबर लगी। पुलिस में बाइक को जब्त कर लिया है। पिता के अनुसार उनके पुत्र की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी शादी भी तय हो गई थी।

    29 अक्टूबर को शादी समारोह था, जिसकी तैयारी घर में जोर-शोर से चल रही थी। इसी बीच उसकी हत्या की सूचना मिली। परिवार वालों ने घटना के पीछे प्रेम-प्रसंग की आशंका व्यक्त की है, जिसके आधार पर नर्सिंग होम की एक नर्स समेत एक अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

    परसबीघा थाना अध्यक्ष शिशुपाल कुमार ने इसकी पुष्टि की है। परिवार वालों के अनुसार नर्स व संचालक के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इस बीच संचालक की दूसरी जगह शादी तय हो गई, आशंका है इसी विवाद में प्रेमिका नर्स ने उसकी हत्या करा दी।

    बहरहाल पुलिस प्रेम-प्रसंग समेत अन्य बिंदुओं पर भी घटना की जांच कर रही है। सुबह तक कोई आवेदन नहीं दिया गया था। थानाध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही हत्या की गुत्थी सुलझ जाएगी।