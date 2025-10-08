अरवल में बस की छत पर सवार दो यात्री करंट से झुलसे, हालत गंभीर

अरवल के कुर्था-शकुराबाद मार्ग पर एक बस में करंट लगने से दो यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। यह घटना शकुराबाद मोड़ के पास हुई जब बस 11 हजार केवी के तार के संपर्क में आई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। घटना के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई।

संवाद सहयोगी, कुर्था (अरवल)। कुर्था-शकुराबाद पथ पर शकुराबाद मोड़ के पास बुधवार की सुबह एक बस की छत पर सवार दो यात्री करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों में मानिकपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर बाजार निवासी शिवनाथ चंद्रवंशी व गयाजी जिले के टेकारी थाना क्षेत्र के चिरैली गांव निवासी बिगन मांझी हैं।

घटना के बाद शकुराबाद मोड़ पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। गयाजी जिले से कुर्था आ रही गोविंदम नाम की बस कुर्था में शिवमंदिर के समीप रुक कर यात्रियों को उतार रही थी। उसी जगह से 11 हजार केवी का तार गुजरा है, जिसकी चपेट में बस की छत पर सवार दो यात्री आ गए।

एक यात्री करंट के झटके से बस से नीचे गिर गया, दूसरा छत पर ही अटका रहा। यह देख बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाने के लिए बस से उतर गए। बस पर कुछ ही लोग सवार थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। आसपास के ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस दी।