जहानाबाद में जमीन विवाद में गोतिया ने बुजुर्ग को ईंट से पीटकर किया हत्या, गिरफ्तार
जहानाबाद के सिकरिया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 79 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मृतक राजबल्लभ यादव और उनके चचेरे भाई महावीर यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद था। गुरुवार शाम को खेत में विवाद के दौरान महावीर ने राजबल्लभ पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में तनाव का माहौल है।
जागरण संवाददाता,जहानाबाद। सिकरिया थाना क्षेत्र के लुदफुदहाचक गांव में गुरुवार की शाम जमीनी विवाद को लेकर एक 79 वर्षीय बुजुर्ग की चचेरे भाई ने ईंट से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान गांव के ही निवासी राजबल्लभ यादव के रूप में की गई है।
घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि राजबल्लभ यादव और उनके चचेरे भाई महावीर यादव के बीच पिछले छह माह से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कई बार दोनों पक्षों के बीच पंचायत और नापी भी कराई गई, लेकिन विवाद सुलझ नहीं सका। गुरुवार की शाम राजबल्लभ यादव अपने खेत में बरगद के पेड़ की सूखी पत्तियां जला रहे थे। उसी दौरान वहां पहुंचे महावीर यादव से फिर किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई।
विवाद इतना बढ़ गया कि महावीर ने पास पड़ी ईंट उठाकर राजबल्लभ के सिर पर जोरदार वार कर दिया। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल राजबल्लभ यादव को परिजनों ने आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद लाया, जहां शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही सिकरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के पुत्र विनय यादव के आवेदन पर आरोपी महावीर यादव के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
ग्रामीणों ने बताया कि विवादित जमीन को लेकर दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था। घटना के बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण है, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है।
