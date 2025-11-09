Language
    जातीय गोलबंदी की जकड़ में जहानाबाद: कौन मारेगा बाजी, NDA या महागठबंधन?

    By Dheeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:26 PM (IST)

    जहानाबाद में जातीय गोलबंदी के बीच NDA और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है। तेजप्रताप यादव की JJD सेंधमारी की कोशिश कर रही है। जातीय समीकरणों को साधने में सभी पार्टियां जुटी हैं। मुख्य मुकाबला NDA और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच है। JJD के उम्मीदवार दोनों गठबंधनों के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

     जहानाबाद में एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच चुनावी मुकाबला। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद, घोसी व मखदुमपुर में चुनावी मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच ही है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही गोलबंदी जातीय आधार पर सिमटने लगी है।

    विकास से शुरू हुई बात जातीय खांचे पर आ टिकी है। जहानाबाद सीट से महागठबंधन में राजद से पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के पुत्र पूर्व विधायक राहुल शर्मा, एनडीए गठबंधन में जदयू से पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और जनसुराज से नए पहलवान अभिराम शर्मा मैदान में हैं।

    तेजप्रताप की नव गठित पार्टी जनशक्ति जनता दल ने हम पार्टी के बागी उम्मीदवार चुन्नु शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभिराम व चुन्नु दोनों एनडीए व महागठबंधन के वोटरों में सेंधमारी करते दिख रहे हैं, जो दोनों गठबंधन के वोट प्रतिशत को प्रभावित करेगा।

    घोसी विधानसभा से महागठबंधन में भाकपा माले से रामबली सिंह यादव और जदयू से पूर्व सांसद अरूण कुमार के पुत्र रितुराज कुमार पहली बार चुनाव मैदान में हैं। जनसुराज से प्रभात कुमार चुनाव लड़ रहे हैं।

    यहां रामबली और रितुराज के बीच ही सीधा मुकाबला है। मखदुमपुर सुरक्षित विधानसभा सीट है। एनडीए से लोजपा रामविलास की उम्मीदवार जहानाबाद नगर परिषद की अध्यक्ष रानी कुमारी चुनाव मैदान में हैं।

    इनके सामने राजद से पूर्व विधायक सूबेदार दास व जनसुराज से रामस्वरूप राम मैदान में हैं। जनसुराज प्रत्याशी ने राजद व लोजपा दोनों की परेशानी बढ़ा दी है।

    मतदाताओं का ब्योरा-जहानाबाद

    श्रेणी संख्या
    कुल मतदाता 805,655
    पुरुष 426,693
    महिला 378,949
    मंगलामुखी 13
    श्रेणी संख्या 
    कुल प्रत्याशी 31
    महिला 1
    पुरुष 30

    मतदान का ब्योरा

     
    वर्ष कुल मतदान प्रतिशत (%)
    2020 54.84
    2015 57.4
    2010 49.8