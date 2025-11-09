जातीय गोलबंदी की जकड़ में जहानाबाद: कौन मारेगा बाजी, NDA या महागठबंधन?

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद, घोसी व मखदुमपुर में चुनावी मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच ही है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही गोलबंदी जातीय आधार पर सिमटने लगी है। विकास से शुरू हुई बात जातीय खांचे पर आ टिकी है। जहानाबाद सीट से महागठबंधन में राजद से पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के पुत्र पूर्व विधायक राहुल शर्मा, एनडीए गठबंधन में जदयू से पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और जनसुराज से नए पहलवान अभिराम शर्मा मैदान में हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तेजप्रताप की नव गठित पार्टी जनशक्ति जनता दल ने हम पार्टी के बागी उम्मीदवार चुन्नु शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभिराम व चुन्नु दोनों एनडीए व महागठबंधन के वोटरों में सेंधमारी करते दिख रहे हैं, जो दोनों गठबंधन के वोट प्रतिशत को प्रभावित करेगा।