दिवाली की रात पति ने पत्नी को लाठी से पीट-पीटकर मार डाला, भाई के साथ मिलकर की हत्या

संवाद सहयोगी, करपी(अरवल)। शहर तेलपा थाना क्षेत्र के आजाद नगर गांव में दिवाली की रात एक पति ने पत्नी की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मृतिका 29 वर्षीय पत्नी राधा देवी की मां करपी थाना क्षेत्र के रामापुर गांव निवासी विनोद मांझी की पत्नी कोसमी देवी ने अपने दामाद व उसके छोटे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

दामाद चंदन मांझी और उसका भाई बाला मांझी घटना के बाद से फरार है। दोनों मतलू मांझी के पुत्र हैं। हत्यारोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना के वक्त घर में मौजूद राधा की छोटी बहन प्रीति कुमार ने अपने माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद केस दर्ज किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार चंदन व राधा की शादी दस वर्ष पूर्व हुई थी। चंदन अक्सर राधा देवी के साथ मारपीट करता था। फिलहाल वह चेन्नई में प्राइवेट नौकरी कर रहा था। दिवाली की छुट्टी में घटना की सुबह गांव आया था।

बहन बचाने गई तो उसे भी मारने लगा रात्रि में राधा अपने तीन बच्चों व छोटी बहन के साथ सोई हुई थी, इसी बीच चंदन राधा को अपने कमरे में बुलाया और भाई बाला कुमार के साथ मिलकर लाठी व धारदार हथियार से उसकी पिटाई करने लगे। शोर सुन बहन बचाने गई तो उसे भी मारने लगा। बहन ने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन उनके आने तक दोनों आरोपित फरार हो चुके थे।