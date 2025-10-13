Bihar Politics: मांझी को बड़ा झटका, बागी हुए 'हम' पार्टी के राष्ट्रीय सचिव; निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में बगावत के स्वर तेज हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए जहानाबाद से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने की घोषणा कर दी है।

उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा पार्टी में लगातार मजबूती से काम किया जा रहा था। पार्टी नेतृत्व द्वारा हमेशा यह आश्वासन दिया जाता रहा कि आपको जहानाबाद विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना है। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जनता को आश्वासन दिया था कि आप लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन टिकट बंटवारे के समय पार्टी के नेता बदल गए। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को जहानाबाद विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पहले दिन एक भी नामांकन नहीं, पांच प्रत्याशियों ने कटाए एनआर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर होने वाले मतदान के लिए सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन एक भी प्रत्याशियों ने नामांकन नहीं किया। नामांकन के लिए पांच लोगों ने एनआर जरूर कटवाए, जिसमें जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से दो और घोसी से तीन लोग शामिल हैं। अनुमंडल कार्यालय को नामांकन केंद्र बनाया गया है, जहां तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग नामांकन कक्ष हैं।

जहानाबाद विधानसभा के लिए अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा, घोसी विधानसभा के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता अमु अमला तथा मखदुमपुर विधानसभा के लिए अपर सामाहर्ता अनिल कुमार सिंह को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अंलकृता पांडेय ने नामांकन के प्रथम दिन प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि पहले दिन किसी प्रत्याशियों द्वारा नामजदगी का पर्चा दाखिल नहीं किया गया है।

नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर पूरी तरह से व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। निर्वाचन की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से संचालित करने को लेकर 26 कोषांग बनाए गए हैं। जिले में कुल 112 सेक्टर पदाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विधानसभावार तीन-तीन उड़न दस्ता दल तथा उतने ही निगरानी दल बनाए गए हैं।

डीएम ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में एक-एक सहायक प्रक्षेक, लेखा दल तथा चार वीडियो निगरानी दल का गठन किया गया है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर भी टीम गठित की गई है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर प्रत्येक विधानसभा में तीन -तीन चेक पोस्ट बनाए गए हैं। कुल नौ चेक पोस्ट हैं। इसके अलावा जिले की सीमा पर विशेष नजर रखी जा रही है। चुनाव को लेकर कुल 33 लोगों के विरोध सीसीए की कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों को थाना बदर भी किया गया है।