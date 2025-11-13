Ghosi vidhan sabha Chunav Result: आरजेडी और सीपीआई एमएल एल के बीच कड़ा मुकाबला, क्या इस बार भी सीपीआई एमएल एल जमा पाएगी अपना सिक्का

डिजिटल डेस्क, घोसी: घोसी विधानसभा के पास जिला जहानाबाद लगता है। घोसी विधानसभा क्षेत्र से साल 2020 में सीपीआई एमएल एल के राम बलि सिंह यादव ने कुल 17333 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में घोसी विधानसभा से सीपीआई एमएल एल और जेडीयू के बीच मुकाबला है। हालांकि घोसी में दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को संपन्न हो गए हैं और Ghosi vidhan sabha Election Result 2025 कल जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा क्या इस बार भी घोसी विधानसभा चुनाव में सीपीआई एमएल एल इस बार भी अपनी धाक जमा पाएगी।

साल 2020 में जीती सीपीआई एमएल एल साल 2020 बिहार चुनाव में घोसी विधानसभा से सीपीआई एमएल एल के प्रत्याक्षी राम बली सिंह यादव ने यह चुनाव जीता था। उन्होंने घोसी विधानसभा में कुल 74712 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके विपक्ष में रहे जेडीयू के प्रत्याशी ने कुल 57379 वोट हासिल किए थे। बता दें, घोसी विधानसभा मगध क्षेत्र को कवर करता है।