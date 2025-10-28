पिकअप वैन की टक्कर से कार पलटी, इकलौते बेटे की मौत, दोस्त गंभीर घायल

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। पटना गया एनच 83 पर एरकी पेट्रोल पंप के समीप सोमवार की देर शाम कार वाशिंग कराने जा रहे दो युवकों की कार में पिकअप वैन ने टक्कर मार दी, व हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

शहर के कर्पूरी नगर मोहल्ला निवासी धर्मेंद्र कुमार पंडित का 25 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार अपने दोस्त चंदन कुमार के साथ कार वाशिंग कराने जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही दोनों की कार एरकी पेट्रोल पंप के समीप पहुंची, विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन ने कार में जोरदार टक्कर मार दी।

आनन-फानन में सदर अस्पताल लाया गया टक्कर इतनी भीषण थी कि कार डिवाइडर से टकराकर सड़क किनारे पलट गई।हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों की मदद से दोनों घायलों को आनन-फानन में सदर अस्पताल लाया गया।

वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल शिवम कुमार को पीएमसीएच पटना रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। चंदन कुमार का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है।मृतक शिवम घर का इकलौता पुत्र था।

स्वजनों ने बताया कि उसके माता-पिता छठ पूजा कर रहे थे और शिवम पूजा में शामिल होने के लिए घाट जाने हेतु कार वाशिंग कराने निकला था। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।