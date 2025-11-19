दिल्ली की गो रक्षक टीम को तस्करों ने बांधकर पीटा, 3 कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती

Language
    By Dheeraj Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    दिल्ली में गो रक्षा दल के सदस्यों पर पशु तस्करों ने हमला किया। तस्करों ने दल के सदस्यों को बंधक बनाकर पीटा, जिससे तीन कार्यकर्ता घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, किंजर (अरवल)। अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र में एसएच 69 किंजर-कुर्था पथ पर मंगलवार की सुबह खैराडीह गांव के समीप दिल्ली की गो रक्षकों की टीम पर तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में योगेश, अनुराग व सूरजभान शामिल हैं।

    बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को किंजर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर जख्मी अनुराग को अरवल सदर अस्पताल रेफर किया गया। उसका सिर फट गया है, योगेश के पेट, पीठ और हाथ में गहरी चोट है। सूरजभान को अंदरूनी चोट है।

    तीनों दिल्ली के सफदरगंज क्षेत्र के हौजखास गांव के निवासी हैं और गो ज्ञान फाउंडेशन के सदस्य हैं। यह संगठन पशुओं की तस्करी रोकने, संरक्षण और पोषण के लिए काम करता है। गो रक्षकों ने घटना को लेकर किंजर थाने में आवेदन दिया है। थानाध्यक्ष सिमरन राज ने बताया कि पशु तस्करी की सूचना पर गो रक्षक दल बिना पुलिस को सूचित किए पहुंचा था।

    उनके साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसमें दो लोग गंभीर घायल हैं। प्राथमिकी कर आरोपितों की तलाश की जा रही है। प्राथमिक जांच में पेड़ से बांधकर पिटाई की पुष्टि नहीं हुई है। जख्मी गो रक्षकों ने बताया कि सूचना मिली थी कि अरवल जिले के मंगरा हाट में गैर कानूनी तरीके से पशुओं की तस्करी की जाती है।

    वस्तुस्थिति देखने वे लोग मंगरा हाट जा रहे थे, रास्ते में खैरा गांव के पास एक पिकअप पर पशु लदा देख रुकवाया तो उतरते ही पशु तस्करों ने हमला बोल दिया। पेड़ से बांधकर पीटा। इस बीच उनलोगों ने डायल 112 पर काल किया तो पुलिस ने आकर जान बचाई।

    उधर, पुलिस को सूचना देने की बात सुनकर सभी तस्कर वाहन लेकर भाग निकले। गो रक्षकों ने बताया कि मंगरा हाट बिना किसी अनुज्ञप्ति व अनुमति के संचालित हो रहा है। यहां धड़ल्ले से पशुओं की तस्करी की जाती है।

     