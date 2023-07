BJP नेता विजय सिंह के गांव में पसरा मातम, भाजपा का आज जिला सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन

BJP Leader Vijay Singh Death पटना में विधानसभा घेराव के दौरान भाजपा नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी। गुरुवार की देर रात उनका शव कल्पा गांव लाया गया। शुक्रवार की सुबह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भाजपा नेता व कार्यकर्ता समेत आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। शव यात्रा में भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हुए।

BJP नेता विजय सिंह का शव पहुंचा कल्पा गांव, स्वजन की सिसकियां तोड़ती रहीं गांव का सन्नाटा

जहानाबाद, जागरण संवाददाता। पटना में विधानसभा घेराव के दौरान भाजपा के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई थी। गुरुवार की देर रात उनका शव सदर प्रखंड के कल्पा गांव लाया गया। इस दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता भी गांव पहुंचे। स्वजन की सिसकियां रात भर गांव का सन्नाटा तोड़ती रहीं। शुक्रवार की सुबह दी गई श्रद्धांजलि शुक्रवार की सुबह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भाजपा नेता व कार्यकर्ता समेत आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच करुण कंद्रन से माहौल गमगीन हो गया। पूरा गांव विजय की मौत पर सिसकियां ले रहा था। स्वजन की हालत देखकर हर शख्स की आंखें छलक आईं। सुबह से ही श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का आना शुरू हो गया था। सुबह छह बजे गांव से शव यात्रा निकली, जिसमें एमएलसी अनिल शर्मा, डॉ. प्रमोद चंद्रवंशी, पूर्व एमएलसी राधेश्याम शर्मा समेत सैकड़ों लोग साथ चल रहे थे। शव यात्रा में भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। काली पट्टी बांधकर लगाए गए सरकार विरोधी नारे शव यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 83 होते हुए अरवल मोड़ पहुंची। अरवल मोड़ पर मौजूद लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यहां से शव यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग 110 होते हुए सिकरिया भाजपा जिला कार्यालय पहुंची। पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन व्यक्त की। भाजपा समर्थकों ने काली पट्टी बांधकर सरकार विरोधी नारे लगाए। जिला कार्यालय से शव को पटना के फतुहा घाट ले जाया गया, जहां गंगा किनारे अंतिम संस्कार किया गया। पुत्र भोले शंकर सिंह ने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विधायक नंदकिशोर यादव, सांसद रामकृपाल यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, सांसद प्रिंस कुमार, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, प्रदेश नेता प्रवीण तोगड़िया समेत सैंकड़ों भाजपा समर्थक उपस्थित थे।

