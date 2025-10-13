Bihar Weather Update: दिन और रात के तापमान में 11 डिग्री का अंतर, बीमारी बढ़ने की आशंका

जागरण संवाददाता, अरवल। सोमवार को दिन और रात के तापमान में 11 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। चार बजे भोर में 19 डिग्री और दिन के 2 बजे 30 डिग्री सेल्सियस रहा। 12 अक्टूबर रविवार को दिन में अधिकतम 30 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तापमान में ज्यादा अंतर रहने के कारण आम जन जीवन प्रभावित हो रही हैं। भोर में गुलाबी ठंड पड़ने के कारण कमरों का पंखा बंद करनी पड़ रही है या उसकी गति कम करनी पड़ रही है। रात में टी शर्ट या शट पहनकर लोग सो रहे हैं।

भोर में चादर ओढ़ना पड़ रहा है। फ्रिज का पानी भी कम ही लोग पी रहे हैं। भोर में खेत से सब्जी तोड़ने वाले किसानों के हाथ की अंगुलियां ठंडी हो जा रही है। मौसम में यह बदलाव अपने साथ तमाम बीमारियां ला रहा है।

दिन की तीखी धूप में बाहर निकलने पर गर्मी लग रही है। शाम में बाइक चलाने पर ठंड महसूस हो रही है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ उमेश प्रसाद ने बताया कि उतरती व चढ़ती ठंड सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे में इससे बचाव करना और मौसम के साथ समन्वय स्थापित करना जरूरी है।

सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़े मौसम में नमी आने के कारण सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज के संख्या में बढ़ोतरी हुई है। चिकित्सक डॉ पंकज कुमार ने बताया कि मौसम के बदलने से वायरल फीवर, खांसी के साथ एलर्जी की संभावना बढ़ जाती हैं।