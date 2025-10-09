Language
    Bihar Election: एक प्लेट पूरी-जलेबी खिलाने पर नेताजी के खाते में जुड़ेंगे 50 रुपये, रसगुल्ला 15 का

    By Dheeraj Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:49 PM (IST)

    आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय कर दी है। प्रचार के दौरान खाने-पीने से लेकर अन्य खर्चों पर आयोग की नजर रहेगी। एक प्लेट पूरी-जलेबी खिलाने पर 50 रुपये और एक रसगुल्ला खिलाने पर 15 रुपये प्रत्याशी के खाते में जुड़ेंगे। वाहनों, प्रचार सामग्री और अन्य सेवाओं की दरें भी निर्धारित की गई हैं। प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।

    धीरज, जहानाबाद। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय कर दी है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताजी के पीछे चलने वाली फौज की पेट पूजा से लेकर अन्य सभी तरह के खर्चे पर आयोग की पैनी नजर रहेगी। चाय, नाश्ता से लेकर खाने की थालियों तक की कीमत तय कर दी गई है। सभी खर्चे का हिसाब-किताब प्रत्याशी को रखना होगा।

    एक प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। कार्यकर्ताओं व समर्थकों को एक प्लेट पीरी-जलेबी खिलाने पर नेताजी के खाते में 50 रुपये जुड़ जाएंगे। एक रसगुल्ला खिलाने पर 15 रुपये, एक ग्लास सत्तु पिलाने पर 20 रुपये जुड़ेंगे। लिट्टी प्रति पीस 10 रुपये। कोल्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर पिलाने पर 20-20 रुपए प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा।

    जिला निर्वाचन कार्यालय ने वाहन, होटल, मंच से लेकर पोस्टर-बैनर, झंडा, फूल-माला, टोपी समेत कुल 192 तरह की वस्तुओं एवं सेवा का बाजार मूल्य दर निर्धारित कर दिया है। इसी दर से चुनावी खर्च जोड़ा जाएगा। एक बैलून व कैंडल खरीदने पर भी 5-5 रुपये का हिसाब देना होगा। चुनावी सभाओं में समर्थकों के लिए कुर्सी लगाने पर प्रति कुर्सी एक दिन का न्यूनतम 10 और अधिकतम 30 रुपये तय किया गया है।

    सोफा का किराया 300 रुपये होगा। दरी बिछाने पर प्रति दरी 25 रुपये। खुशी में बैंड बाजा बजवाने पर प्रतिदिन आठ हजार व तोरण द्वार बनवाने पर न्यूनतम 2500 और अधिकतम आठ हजार रुपये चुनावी खर्चे में जुड़ेगा। एक गमछा बांटने पर 50 रुपये चुकाना होगा।

    बैनर कपड़े का प्रतिवर्ग फीट 15 रुपये और बैनर फ्लैक्सी प्रतिवर्ग फीट 20 रुपये होगा। चुनावी स्टेज निर्माण का खर्च प्रति वर्ग फीट प्रतिदिन 35 रुपये निर्धारित किया गया है। साउंड बाक्स लाने पर प्रतिदिन 200 रुपये चार्ज देना होगा। लाउडस्पीकर, एम्लीफायर व माइक्रो फोन का इस्तेमाल करने पर प्रतिदिन का किराया 1200 रुपये जुड़ेगा। होटल का किराया 500 से अधिकतम 3500 रुपये तक तय किया गया है।

    वाहनों का किराया प्रतिदिन

    • जीप-टेकर- 1500, ईंधन सहित 2500
    • सुमो-बोलेरो-1500, ईंधन सहित 2000
    • स्कार्पियो-इनोवा-2500, ईंधन सहित 3500
    • मिनी बस- 4000, ईंधन सहित-6000
    • ईंधन सहित बड़ी बस-6000
    • ईंधन सहित थ्री व्हीलर-1000
    • ईंधन सहित ट्रैक्टर-2000
    • छोटी कार-1000, ईंधन सहित-1800
    • बाइक-300, ईंधन सहित-600
    • ई-रिक्शा-700
    • रिक्शा-400
    • चालक का पारिश्रमिक-500