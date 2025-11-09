जहानाबाद में किसके पक्ष में चल रही हवा? छाए हैं बेरोजगारी के मुद्दे, युवाओं को नई सरकार से उम्मीद

एजेंसी, जहानाबाद। जहानाबाद में स्थानीय कॉलेज से साइंस स्नातक, 25 वर्षीय विकास कुमार, जीविका के लिए ऑटोरिक्शा चलाते हैं। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद आने वाली बिहार सरकार उनकी किस्मत बदल देगी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में हम विभिन्न दलों से कल्याणकारी बातें सुनते रहे हैं। इस बार हम कार्रवाई चाहते हैं, हम बदलाव और एक नई शुरुआत देखना चाहते हैं। जैसे ही कुमार जहानाबाद बस स्टैंड पर अपनी शिकायतें बताते हैं, उनके साथी ऑटोरिक्शा चालक 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी उम्मीदें व्यक्त करने के लिए उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। विकास कुमार जैसे पढ़े-लिखे लोगों के लिए, इस चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। वे ऐसी सरकार के पक्षधर हैं जो रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे, जिससे रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन पर रोक लगे। ऑटोरिक्शा चालक ने बताई मन की बात उन्होंने एजेंसी से बात करते हुए बताया कि मैंने यह ऑटोरिक्शा 3.5 लाख रुपये के कर्ज पर खरीदा था, लेकिन मेरी कमाई बहुत कम है। जहानाबाद शहर में मेरे जैसे कई स्नातक हैं, जो बेरोजगार हैं और ऑटोरिक्शा चलाने या कुछ और करने को मजबूर हैं।

20 वर्षीय समीर कुमार, जो अपने पिता का गैराज चलाने में मदद करते हैं, जो कुछ साल पहले खुला था, हाई स्कूल तक पहुंच चुके हैं। वह अपने पिता के नक्शेकदम पर चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, कई लोग बेरोजगार हैं या दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। हम विश्वकर्मा समुदाय से हैं और मेरे कई सपने हैं। लेकिन जहानाबाद में जीवन की गति बहुत धीमी है।

जहानाबाद की तीन सीटों पर घमासान जहानाबाद जिले में तीन विधानसभा सीटें हैं - जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर, जिन सभी पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। एनडीए ने जहानाबाद के पूर्व सांसद चदेश्वर प्रसाद को जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन से आरजेडी के टिकट पर राहुल कुमार मैदान में हैं। प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है।

हालांकि, स्थानीय लोगों के अनुसार, जहानाबाद सीट पर मुख्य रूप से एनडीए और बीजेपी के बीच मुकाबला है। पिछले कुछ वर्षों में नीतीश कुमार सरकार द्वारा जिले में किए गए विकास कार्यों का असर तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं पर पड़ने की संभावना है।

घोसी सीट पर सीपीआई (एमएल) के रामबली सिंह यादव का मुकाबला जदयू के ऋतुराज कुमार से है। गया निवासी तारिक अनवर जो वर्तमान में रामबली सिंह यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं, का मानना है कि पारंपरिक जातिगत गणित के अलावा लोगों में 20 साल के शासन को बदलने की अंतर्निहित इच्छा है।

पीएम और नीतीश कुमार की योजनाओं से खुश हालांकि, जहानाबाद में जदयू और भाजपा समर्थकों का तर्क है कि लोग नीतीश कुमार शासन और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विकास और कल्याणकारी योजनाओं से खुश हैं।

सितंबर के अंत में शुरू की गई बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने जहानाबाद की महिला मतदाताओं, जो नीतीश कुमार का एक प्रमुख मतदाता वर्ग है, का ध्रुवीकरण कर दिया है। कुछ लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं। कई अन्य लोगों का आरोप है कि यह मतदाताओं को लुभाने की एक चुनावी चाल है।

प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया था और दावा किया था कि यह बिहार की महिलाओं और बेटियों के लिए वास्तव में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। घोसी विधानसभा क्षेत्र के पाली गांव की निवासी और घरेलू सहायिका नूरी ने बताया कि उसे इस योजना के तहत 10,000 रुपये मिले हैं। जब उससे पूछा गया कि वह इससे क्या करेगी, तो उसने चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने एक जोड़ी बकरियां खरीदी हैं; मैं उस पैसे से और क्या कर सकती हूं?

122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को चुनाव हुए थे। बाकी 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी। जहानाबाद शहर में, पटना-गया रेल लाइन के नीचे एक बहुत पुराने सड़क अंडरपास में जलभराव जैसी नागरिक समस्याएं चिंता का विषय हैं, और स्थानीय लोग चाहते हैं कि अगली सरकार इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर दे।

ऑटोरिक्शा चालक कुमार ने कहा कि हर बरसात के मौसम में रेल अंडरपास में पानी भर जाता है और कई बार वाहन भी इसमें लगभग डूब जाते हैं। जहानाबाद, जो पहले गया जिले का हिस्सा था, कुछ दशक पहले एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इस क्षेत्र में 1990 के दशक में जाति-आधारित हिंसा देखी गई थी।

जहानाबाद कस्बे के निवासी संजय सिंह ने कहा कि मुझे हिंसा का वह दौर याद है। स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। लेकिन, मेरा मानना है कि किसी भी सरकार को लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहना चाहिए; बदलती सरकारें लोकतंत्र के लिए बेहतर हैं।