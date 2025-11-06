Language
    Bihar Chunav 2025: नीतीश कुमार का वादा- दिसंबर तक बचे लोगों के खाते में पहुंचेगा 10 हजार, बताया-उनका परिवार कौन

    By Dheeraj KumarEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:13 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरवल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार को विकसित बनाया है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है और आगे भी विकास कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने की बात भी कही।

    संवाद सहयोगी, करपी (अरवल)। Bihar Elections 2025: मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने गुरुवार को अरवल जिले के करपी प्रखंड मुख्यालय स्थित उच्च विद्यालय के खेल मैदान में अरवल व कुर्था विधानसभा के एनडीए प्रत्याशि‍यों के समर्थन में चुनावी सभा की।

    उन्होंने कहा कि बदहाल बिहार को मैंने विकसित बिहार बनाया। पहले वाली सरकार ने काफी गड़बड़ किया था। हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ था। शाम के बाद घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे।

    न पढ़ाई और इलाज और न ही सड़क की व्यवस्था थी। बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। पहले की सरकार केवल अपनी पत्नी, बेटा व बेटी की चिंता करती थी। मौका मिलते ही पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद बेटा- बेटी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। 

    मेरे लिए तो पूरा बिहार ही परिवार है। अब विकसित बिहार में न डर है न भय है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराकर मुस्लिम भाइयों की मांगे पूरी कर दी। हिंदू मंदिरों की भी घेराबंदी कराई। 

    बिहार के सभी घरों के एक सदस्य को जीविका से जोड़ कर रोजगार के लिए दस हजार रुपए दिए गए, जिन्हें नहीं मिला है उन सभी के खाते में दिसंबर महीने तक राशि चली जाएगी।

    मुख्‍यमंत्री ने कहा कि‍ शिक्षा एवं स्वास्थ्य में बेहतरीन काम हुआ है। बीपीएससी से 2 लाख 58 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गई । 2 लाख 62 हजार नियोजित शिक्षक नियमित हो गए।

    नीतीश कुमार ने कहा- रप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले एक महीने में औसतन 39 मरीजों का ही इलाज हाेता था, अब यह संख्‍या 11 हजार पहुंच गई है।

    पहले पटना में आठ घंटे बिजली रहती थी। अब गांव में 20 से 24 घंटे बिजली रह रही है। 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। अब बिहार के किसी कोने से मात्र 5 घंटे में पटना पहुंचने की व्यवस्था की गई है।

    केंद्र सरकार के द्वारा भी बिहार के विकास में बहुत सहयोग किया जा रहा है। अरवल शहर में सोन नदी पर पुल, नहर पक्की करण समेत दर्जनों विकास की योजनाएं चलाई गई हैं।

    अब बाजार में भी नहीं मिलती लालटेन

    कुर्था विधानसभा क्षेत्र में भी विकास के बहुत सारे कार्य किए गए हैं। अगले पांच वर्ष में एक करोड़ नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था में 50 और पुलिस की बहाली में 35 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया है।

    जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि अब बाजार में भी लालटेन नहीं मिलती है। घर-घर बिजली आ गई, लालटेन की जरूरत पूरी तरह खत्म हो गई।

    चुनावी सभा की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष मिथिलेश यादव ने की। मौके पर जेडीयू प्रत्याशी पप्पू वर्मा ,अरवल से भाजपा प्रत्याशी मनोज शर्मा आदि भी थे। 