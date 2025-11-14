Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election: विधानसभा की मतगणना 24 राउंड में होगी पूरी, लगाए जाएंगे 14 टेबल

    By Shiv Kumar Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी हो गई है। पूरी मतगणना 24 राउंड में होगी जिसके लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतगणना को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    दोनों विस के मतगणना 24 राउंड में होगी पूरी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अरवल। मतगणना के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में आगामी मतगणना प्रक्रिया से संबंधित सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई तथा एआरओ को उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र अरवल तथा कुर्था के लिए मतगणना दिवस पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14-14 मतगणना टेबल लगाए जाएंगे।

    दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 24 राउंड में मतगणना प्रक्रिया संपन्न होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मतगणना राउंड में परिणामों की सटीकता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी नियुक्त कर्मियों को समन्वित रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतगणना दिवस निर्वाचन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मी को अपने-अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर समय से उपस्थित रहना अनिवार्य है।

    उन्होंने निर्देश दिया कि मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता, शुचिता एवं निष्पक्षता के साथ संचालित हो। प्रत्येक राउंड के बाद परिणामों की विधिवत प्रविष्टि एवं सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

    किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक समस्या की स्थिति में तत्काल वरीय पदाधिकारी को सूचित किया जाए। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के संचालन में पूर्ण सावधानी बरती जाए और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए।

    बैठक में उप विकास आयुक्त शशैलेश कुमार, निर्वाची पदाधिकारी अरवल विधानसभा क्षेत्र संजीव कुमार, निर्वाची पदाधिकारी कुर्था विधानसभा क्षेत्र रतन परवेज तथा सभी एआरओ उपस्थित रहे।