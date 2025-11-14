Bihar Election: विधानसभा की मतगणना 24 राउंड में होगी पूरी, लगाए जाएंगे 14 टेबल

जागरण संवाददाता, अरवल। मतगणना के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आगामी मतगणना प्रक्रिया से संबंधित सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई तथा एआरओ को उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र अरवल तथा कुर्था के लिए मतगणना दिवस पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14-14 मतगणना टेबल लगाए जाएंगे।

दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 24 राउंड में मतगणना प्रक्रिया संपन्न होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मतगणना राउंड में परिणामों की सटीकता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी नियुक्त कर्मियों को समन्वित रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया।