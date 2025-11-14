Bihar Election Result: सुबह 9 बजे से आने लगेगा चुनाव का रुझान, शाम तक परिणाम घोषित

Language
    By Shiv Kumar Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:15 AM (IST)

    बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है। सुबह 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और शाम तक चुनाव आयोग परिणामों की घोषणा कर देगा। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अरवल। अरवल विधानसभा चुनाव की मतगणना शुक्रवार को फतेहपुर संडा केंद्र में होगी। सुबह 9 बजे से रुझान आना शुरू होगा, शाम तक दोनों विधानसभा अरवल व कुर्था का चुनाव परिणाम घोषित हो जाएगा।

    कंट्रोल यूनिट के माध्यम से चुनाव परिणाम को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जाएगा। मतगणना अभिकर्ता की मौजूदगी में मतों की गिनती होगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और प्रक्रिया सुचारु ढंग से पूरी हो सकेगी।

    मतगणना की शुरुआत बैलेट पेपर की गिनती से हो सकती है। इसके रुझान सबसे पहले सामने आएंगे। मतों की गिनती के बाद जिला प्रशासन उसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजेगा। वहां से ओके होने के बाद यहां रुझान की घोषणा हो सकेगी।

    आयोग के निर्देश पर स्ट्रांग रूम की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इधर, कुछ प्रत्याशी अभी से जीत का जश्न मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। एनडीए व महागठबंधन दोनों के कार्यकर्ताओं में उत्साह है।

    दोनों सीट पर किसकी जीत और किसकी हार होगी, यह आज पता चल जाएगा। विजयी जुलूस निकालने, मिठाई बांटने, दीप जलाने, पटाखे फोड़ने की तैयारी चल रही है। दोनों सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला हुआ है, कोई तीसरा कोण नहीं बना है।