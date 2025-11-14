Bihar Election Result: सुबह 9 बजे से आने लगेगा चुनाव का रुझान, शाम तक परिणाम घोषित

जागरण संवाददाता, अरवल। अरवल विधानसभा चुनाव की मतगणना शुक्रवार को फतेहपुर संडा केंद्र में होगी। सुबह 9 बजे से रुझान आना शुरू होगा, शाम तक दोनों विधानसभा अरवल व कुर्था का चुनाव परिणाम घोषित हो जाएगा।

कंट्रोल यूनिट के माध्यम से चुनाव परिणाम को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जाएगा। मतगणना अभिकर्ता की मौजूदगी में मतों की गिनती होगी। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और प्रक्रिया सुचारु ढंग से पूरी हो सकेगी।

मतगणना की शुरुआत बैलेट पेपर की गिनती से हो सकती है। इसके रुझान सबसे पहले सामने आएंगे। मतों की गिनती के बाद जिला प्रशासन उसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजेगा। वहां से ओके होने के बाद यहां रुझान की घोषणा हो सकेगी।