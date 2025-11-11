Bihar election 2025 वोट देने जा रही महिला की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, बेटे के सामने बुझ गई मां की जिंदगी
Bihar election phase 2 voting : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान अरवल जिले में वोट देने जा रही एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। रेशमा देवी नामक यह महिला अपने बेटे के साथ ससुराल जा रही थी, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिससे परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, अरवल(जहानाबाद)। Bihar Election 2025 Phase 2बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान के दिन अरवल जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। वोट देने जा रही एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतका की पहचान रेशमा देवी (40 वर्ष) के रूप में की गई है, जो सोनभद्र बंशी सूर्यपुर की रहने वाली थीं।
जानकारी के अनुसार, रेशमा देवी अपने मायके राम लखन बिगहा (अरवल) आई हुई थीं। मंगलवार को वह अपने पुत्र के साथ वोट डालने के लिए ससुराल सोनभद्र बंशी सूर्यपुर जा रही थीं।
इसी दौरान शहरतेलपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके में उनकी बाइक एक स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित हो गई।
संतुलन बिगड़ने से रेशमा देवी सड़क पर गिर पड़ीं और उनके सिर में गंभीर चोट लग गई। हादसे में उनका पुत्र बाल-बाल बच गया।
स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल महिला को तुरंत सदर अस्पताल अरवल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
महिला की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतका के घर में मातम पसर गया। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल था।
स्थानीय लोगों ने बताया कि रेशमा देवी मतदान को लेकर काफी उत्साहित थीं और सुबह-सुबह बेटे के साथ निकल पड़ी थीं। लेकिन रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और हृदयविदारक बता रहे हैं।
यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के उत्साह के बीच सुरक्षा के प्रति भी सतर्क रहना कितना आवश्यक है।
रेशमा देवी की मौत ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है, वहीं उनके परिवार के लिए यह दिन हमेशा के लिए पीड़ा भरा बन गया।
