Bihar Election 2025: आचार संहिता में अब तक 40 लाख रुपए जब्त, चार लोगों पर मुकदमा

जागरण टीम, जहानाबाद। जहानाबाद व अरवल जिले में 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। जहानाबाद के तीनों विधानसभा जहानाबाद, मखदुमपुर व घोसी में 1009 बूथों का चयन कर वहां सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ वेब कास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यही व्यवस्था अरवल जिले के दो विधानसभा क्षेत्र अरवल व कुर्था में कुल 651 बूथों पर की जा रही है। जहानाबाद में 375, घोसी में 329 व मखदुमपुर में 305 बूथ बनाए गए हैं। अरवल में 325 व कुर्था 326 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव को लेकर दोनों जिले में दो दर्जन से अधिक चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां से जहानाबाद में वाहन जांच के दौरान अबतक पुलिस ने विभिन्न वाहनों से कुल 39 लाख 60 हजार रुपये जब्त किए हैं, वहीं अरवल में कुल आठ लाख 51 हजार 600 रुपये नकदी, 8.02 ग्राम मेटल व एक किलो ड्रग्स जब्त किए गए है, रुपये किस उद्देश्य से लाए जा रहे थे, इसकी जांच अभी चल रही है।

जहानाबाद जिले में निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव के लिए अबतक 79 दागियों पर सीसीए की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत दागियों को जिला व थाना बदर किया गया है। चुनाव को प्रभावित करने की आशंका पर यह कार्रवाई की गई है।

जहानाबाद नगर परिषद की मुख्य पार्षद रूपा देवी के पति अशोक पासवान उर्फ टीटी को भी जिला बदर किया गया है। 57 दागियों को चुनाव तक थाने में हाजिरी लगानी होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।