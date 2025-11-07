Language
    Bihar Election 2025: आचार संहिता में अब तक 40 लाख रुपए जब्त, चार लोगों पर मुकदमा

    By Dheeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:51 PM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 के मद्देनज़र, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 40 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए की जा रही है।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (फोटो जागरण)

    जागरण टीम, जहानाबाद। जहानाबाद व अरवल जिले में 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। जहानाबाद के तीनों विधानसभा जहानाबाद, मखदुमपुर व घोसी में 1009 बूथों का चयन कर वहां सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ वेब कास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

    यही व्यवस्था अरवल जिले के दो विधानसभा क्षेत्र अरवल व कुर्था में कुल 651 बूथों पर की जा रही है। जहानाबाद में 375, घोसी में 329 व मखदुमपुर में 305 बूथ बनाए गए हैं। अरवल में 325 व कुर्था 326 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

    शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव को लेकर दोनों जिले में दो दर्जन से अधिक चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां से जहानाबाद में वाहन जांच के दौरान अबतक पुलिस ने विभिन्न वाहनों से कुल 39 लाख 60 हजार रुपये जब्त किए हैं, वहीं अरवल में कुल आठ लाख 51 हजार 600 रुपये नकदी, 8.02 ग्राम मेटल व एक किलो ड्रग्स जब्त किए गए है, रुपये किस उद्देश्य से लाए जा रहे थे, इसकी जांच अभी चल रही है।

    जहानाबाद जिले में निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव के लिए अबतक 79 दागियों पर सीसीए की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत दागियों को जिला व थाना बदर किया गया है। चुनाव को प्रभावित करने की आशंका पर यह कार्रवाई की गई है।

    जहानाबाद नगर परिषद की मुख्य पार्षद रूपा देवी के पति अशोक पासवान उर्फ टीटी को भी जिला बदर किया गया है। 57 दागियों को चुनाव तक थाने में हाजिरी लगानी होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

    अरवल जिले में अबतक तीन लोगों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की प्राथमिकी की गई है। इनमें भाजपा, भाकपा माले प्रत्याशी एवं जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी शामिल हैं।

    वहीं जहानाबाद जिले में एक निर्दलीय प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा किया गया है। जहानाबाद जिले के तीनों विधानसभा में आठ लाख पांच हजार 655 मतदाता है। बूथों को 112 सेक्टर में बांटा गया है। अरवल जिले के दोनों विधानसभा में पांच लाख 24 हजार 423 मतदाता है।