Bihar Election 2025: 1444 सैनिकों ने किया मतदान, आज आठ बजे तक स्वीकृत होंगे बैलेट मत

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जिले में बिहार विधानसभा का चुनाव दूसरे चरण में 11 नवंबर को संपन्न हो गया है। चुनाव में भाग लेने के लिए जिले के चिन्हित चार हजार से अधिक सैनिकों के पास ऑनलाइन बैलेट पेपर भेज दिया गया था, ताकि जवानों द्वारा ईटीपीबीएस प्रणाली (इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम) से वोट डाल सके।

देश के अलग-अलग राज्यों में सरहद पर तैनात जवानों को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा हर चुनाव में विशेष व्यवस्था की जाती है। इसी के तहत जहानाबाद जिले के तीनों विधानसभा के निवासी जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें वोट देने के लिए बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई थी।

लगभग चार हजार से अधिक सैनिकों को विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए ईटीपीबीएस के द्वारा बैलट पेपर जिला मुख्यालय से जिला निर्वाचन पदाधिकारी की देखरेख में आयोग के विशेष पोर्टल द्वारा ऑनलाइन सभी फोर्स के यूनिट मुख्यालय को भेज दिया गया था।

जवानों द्वारा मतदान कर बैलेट पेपर को पुनः डाकघर के माध्यम से भेजने का निर्देश आयोग ने दिया था। गुरुवार को डाकघर बंद होने के आधे घंटे पहले तक ऑनलाइन 1444 जवानों द्वारा अपने-अपने बैलेट पेपर से मतदान कर भेजा है।

आयोग द्वारा जवानों के पास भेजे गए बैलेट पेपर में क्युआर कोड दिया गया है। क्यूआर कोड को जैसे ही मतदान कर्मी स्कैन करेंगे तो डुप्लीकेट बैलेट पेपर की पहचान हो जाएगी। यानी जवान एकही बैलेट पेपर से मतदान कर सकते हैं।