Bihar Board Exam 2026 : अरवल जिले में 16 केंद्रों पर इंटर-मैट्रिक परीक्षा, दो ट्रांसजेंडर विद्यार्थी भी होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, अरवल। 2 फरवरी से जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जाएगी शिक्षा विभाग द्वारा इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गयी है। इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए जिले भर में 17 हजार 283 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसमें 9 हजार 787 पुरुष और 7 हजार 350 महिला परीक्षार्थी शामिल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में चार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे जिसके लिए अरवल में बालिका उच्च विद्यालय, जिए उच्च विद्यालय, गोदानी सिंह कॉलेज और कुर्था में उच्च विद्यालय कुर्था का चयन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। 16 परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा शिक्षा विभाग के कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किए गए सभी निर्देश लागू होंगे। सभी परीक्षा केंद्र पर एक-एक केंद्र सुपरिटेंडेंट का प्रतिनिधि की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित कराने के लिए शिक्षा विभाग एक-एक बिंदु पर गहन समीक्षा कर रहा है।