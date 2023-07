Jehanabad News: श्रावणी मेले के पहले दिन सड़क हादसे में एक की मौत, ऑटो और मालवाहक गाड़ी टकराई; सात लोग घायल

श्रावणी मेले के पहले दिन सोमवार को जहानाबाद जिले के मखदुमपुर में मालवाहक ऑटो और ऑटो में आमने-सामने की टक्कर हो गई। इसमें सिद्धेश्वर नाथ मंदिर से पूजा कर ऑटो से लौट रहे आधा दर्जन श्रद्धालु सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। वहीं मेले में डेकोरेशन का काम करने जा रहे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई।

मखदुमपुर रेफरल अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाने के बाद जुटी भीड़। जागरण

जहानाबाद, जागरण संवाददाता। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र में श्रावणी मेले के पहले दिन सोमवार को सिद्धेश्वर नाथ मंदिर से पूजा कर लौट रहे आधा दर्जन श्रद्धालु सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। वहीं, मेले में डेकोरेशन का काम करने जा रहे एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, मालवाहक ऑटो और ऑटो में आमने-सामने की टक्कर हो गई। मालवाहक ऑटो डेकोरेशन का सामान लेकर बराबर की ओर जा रहा था। वहीं, बराबर से मखदुमपुर की ओर श्रद्धालुओं से भरा ऑटो जा रहा था। तभी पापू गांव के समीप दोनों में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में मालवाहक ऑटो में सवार मखदुमपुर के मजरोठी बीघा निवासी राहुल कुमार की मौत हो गई। उसके पिता श्रीकांत यादव ने बताया कि अपने साथी विनायक के साथ राहुल बराबर पहाड़ पर डेकोरेशन का काम करने जा रहा था। सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। छह श्रद्धालु समेत सात लोग घायल वहीं, बराबर से पूजा कर लौट रहे पटना जिले के मसौढ़ी निवासी बिट्टू कुमार, कौशल कुमार, मनीष कुमार, मुकेश कुमार, मकनपुर निवासी सन्नी कुमार, ओनवा निवासी नैतिक कुमार घायल हो गए। पापू गांव निवासी सोहन कुमार भी सड़क दुर्घटना में घायल हो गया। वह गांव में सड़क किनारे बने पुल पर बैठा था। प्राथमिक उपचार के बाद सभी जिला अस्पताल रेफर सभी घायलों को रेफरल अस्पताल मखदुमपुर में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मखदुमपुर थाना अध्यक्ष रवि भूषण ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है।

