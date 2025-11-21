ठिठुरन भरी ठंड में भी खुले में लगेंगे दुकान, अरवल में 6 साल बाद भी नहीं बन सका वेंडिंग जोन; जाम से लोग परेशान
अरवल जिले में ठंड बढ़ने के बावजूद फुटपाथी दुकानदार खुले आसमान में दुकान लगाने को विवश हैं, क्योंकि वेंडिंग जोन का निर्माण 6 साल बाद भी नहीं हो सका है। सिपाह पुल के नीचे जमीन चिन्हित है, लेकिन योजना अटकी है। सड़क पर दुकानें लगने से जाम की समस्या बनी रहती है। नगर परिषद जल्द ही इस मामले पर बैठक करने वाला है।
जागरण संवाददाता, अरवल। जिले में ठंड का प्रभाव बढ़ने लगा है सुबह व शाम में ठंड का असर तेज हो रहा है। लेकिन इस बार की ठंड में भी शहर के फुटपाथी दुकानदार खुले आसमान में ही अपनी दुकानें सजाएंगे।
कारण है कि इनके लिए अभी तक वेंडिंग जोन नहीं बन सका। वेंडिंग जोन का जमीन सिपाह पुल के नीचे चिन्हित हो चुका है जिसमें फुटपाथी दुकानदारों के लिए शेड वाली दुकानें बननी थी। वेंडिंग जोन में दुकानें बन जाने से उन्हें ठंड, शीतलहर से राहत मिलती। लेकिन वर्षों से चयनित योजना का फाइल नगर परिषद के कार्यालय में कैद है।
वर्षों से शहर के फुटपाथी दुकानदार वेंडिंग जोन बनने का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2018 में शहर में वेंडिंग जोन बनाने का निर्णय नगर परिषद ने लिया था। जिसके लिए प्रस्ताव पास हुआ और योजना भी बनी। लेकिन अब तक चिह्नित स्थल पर वेंडिंग जोन का निर्माण नहीं हो सका।
सड़क पर दुकानें सजने से लगता है जाम
वेंडिंग जोन नहीं बनने और सड़क पर ही फुटपाथी दुकानें लगने से प्रतिदिन शहर के दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगता है। ठेला व खोमचा, सब्जी बेचने के लिए दुकानदार सड़क किनारे ही दुकानें सजाते हैं।
इससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और बड़े वाहनों को गुजरने में जगह कम मिलती है। यही कारण है कि जब भी दो बड़े वाहन आमने-सामने आ जाते हैं तो जाम लग जाता है। जिससे राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है।
दुकानदारों का हुआ था सर्वे
फुटफाथी दुकानदार का सर्वे किया गया था जिसमें चिह्नित किए गए 650 दुकानदारों को वेंडिंग जोन में दुकानें उपलब्ध कराया जाना था। लेकिन वेंडिंग मार्केट बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिससे शहर में खुले आसमान के नीचे करीब एक हजार दुकानदार अपनी दुकानें सजाने को विवश हैं।
फुटपाथी दुकान से ही पूरे परिवार की रोजी-रोटी चलती है। ऐसे में भीषण गर्मी, बरसात और सर्दी के प्रकोप के बाद भी ये गरीब अपनी दुकानें सजा रहे हैं।
शहर के फुटपाथी दुकानदार के लिए वेंडिंग जोन बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है। अगले सप्ताह में इसको लेकर नगर परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित किया गया है ।- मोनू कुमार कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद अरवल
