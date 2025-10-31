Language
    भाई से चाय को लेकर हुई कहासुनी, नौवीं में पढ़नेवाली लड़की ने क‍िया ऐसा क‍ि सन्‍न रह गए स्‍वजन, अरवल की घटना

    By Dheeraj Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    अरवल में चाय को लेकर भाई-बहन में मामूली विवाद हो गया। नौवीं कक्षा की छात्रा ने इस बात से आहत होकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार में मातम छा गया। घटना से परिजन सन्न हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    अरवल में किशोरी ने की आत्‍महत्‍या। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, अरवल। भाई की बात ऐसी चुभ गई क‍ि क‍िशोरी ने खौफनाक कदम उठा लिया। अरव‍ल ज‍िले की घटना सुनकर लोग भी सकते में हैं। मामूली बात पर इतना गुस्‍सा क‍ि लड़की ने जान दे दी। घटना अरवल ज‍िले के करपी थाना क्षेत्र के रोहाई गांव की है। बहरहाल पुल‍िस ने शव बरामद कर उसे पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दि‍या है। 

    कमलेश मिस्‍त्री ने बताया क‍ि उनकी छह बेट‍ियां और एक बेटा है। चाय पीने को लेकर भाई-बहन में कहासुनी हो गई। इससे पार्वती इतने गुस्‍से में आ गई क‍ि उसने कमरे में गले से फंदा लगाकर जान दे दी। वह सबसे छोटी बेटी थी। नौवीं में पढ़ती थी। जब उसे कमरा बंद क‍िया तो सबको लगा क‍ि गुस्‍से में है, इसल‍िए कमरे में चली गई है, लेकि‍न काफी देर तक कमरा नहीं खुला तो चिंता हुई। झांककर देखा तो वह फंदे से लटकी हुई थी। यह देखकर परिवार वाले सन्‍न रह गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुल‍िस ने मौके से पहुंचकर शव बरामद क‍िया। थानाध्‍यक्ष ने बताया क‍ि आवेदन म‍िलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।  

    सड़क हादसे में बाइक सवार दंपती जख्‍मी  

    जहानाबाद के हाटी मोड़ के समीप शुक्रवार को बाइक सवार दंपती सड़क हादसे में जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल सुधीर कुमार ने बताया कि वे घोसी थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव के निवासी हैं। वे अपनी पत्नी रानी कुमारी के साथ भाभी को जहानाबाद पहुंचाने आए थे। जहानाबाद से अपने घर शेखपुरा लौटने के दौरान हाटी मोड़ के समीप सामने से आते एक वाहन ने चकमा दे दिया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई और पति-पत्नी जख्मी हो गए।

    ट्रेन से ग‍िरकर युवक जख्‍मी 

    पटना-गया रेलखंड के जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक युवक चलती ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद रेल पुलिस ने तत्काल युवक को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा।जख्मी युवक की पहचान टेहटा थाना क्षेत्र के मठिया गांव निवासी पिंटू कुमार के रूप में हुई है। स्वजन के अनुसार, पिंटू किसी कार्य से पटना जा रहा था। जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के समय पैर फिसलने से वह नीचे गिर पड़ा। गिरने से उसके सिर व शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई। 