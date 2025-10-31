जागरण संवाददाता, अरवल। भाई की बात ऐसी चुभ गई क‍ि क‍िशोरी ने खौफनाक कदम उठा लिया। अरव‍ल ज‍िले की घटना सुनकर लोग भी सकते में हैं। मामूली बात पर इतना गुस्‍सा क‍ि लड़की ने जान दे दी। घटना अरवल ज‍िले के करपी थाना क्षेत्र के रोहाई गांव की है। बहरहाल पुल‍िस ने शव बरामद कर उसे पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दि‍या है।

कमलेश मिस्‍त्री ने बताया क‍ि उनकी छह बेट‍ियां और एक बेटा है। चाय पीने को लेकर भाई-बहन में कहासुनी हो गई। इससे पार्वती इतने गुस्‍से में आ गई क‍ि उसने कमरे में गले से फंदा लगाकर जान दे दी। वह सबसे छोटी बेटी थी। नौवीं में पढ़ती थी। जब उसे कमरा बंद क‍िया तो सबको लगा क‍ि गुस्‍से में है, इसल‍िए कमरे में चली गई है, लेकि‍न काफी देर तक कमरा नहीं खुला तो चिंता हुई। झांककर देखा तो वह फंदे से लटकी हुई थी। यह देखकर परिवार वाले सन्‍न रह गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुल‍िस ने मौके से पहुंचकर शव बरामद क‍िया। थानाध्‍यक्ष ने बताया क‍ि आवेदन म‍िलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सड़क हादसे में बाइक सवार दंपती जख्‍मी जहानाबाद के हाटी मोड़ के समीप शुक्रवार को बाइक सवार दंपती सड़क हादसे में जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल सुधीर कुमार ने बताया कि वे घोसी थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव के निवासी हैं। वे अपनी पत्नी रानी कुमारी के साथ भाभी को जहानाबाद पहुंचाने आए थे। जहानाबाद से अपने घर शेखपुरा लौटने के दौरान हाटी मोड़ के समीप सामने से आते एक वाहन ने चकमा दे दिया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई और पति-पत्नी जख्मी हो गए।