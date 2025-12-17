अरवल में आंगनबाड़ी सहायिका की पीट-पीटकर हत्या, दुष्कर्म की आशंका
संवाद सहयोगी,करपी(अरवल)। शहर तेलपा थाना क्षेत्र के सूबेदार बिगहा गांव में मंगलवार की शाम अपराधियों ने आंगनबाड़ी केंद्र राधे नगर की सहायिका 38 वर्षीय शिव कांति देवी को पीट पीटकर हत्या कर दी। महिला बगीचे से अपनी बकरी व जलावन लाने गई थी, तभी पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी।
काफी समय तक घर नहीं लौटने पर जब स्वजन बगीचे की तरफ गए तो वहां महिला गंभीर अवस्था में लहूलुहान मिली, स्वजन ने शुरुआत में यह आशंका जताई कि जंगली सूअरों के हमले में सहायिका गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए आनन-फानन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहर तेलपा लेकर गए।
वहां से गंभीर स्थिति देखते हुए चिकित्सकों ने सदर अस्पताल अरवल फिर पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। पटना के मेदांता अस्पताल में बुधवार की सुबह इलाज के क्रम में महिला की मौत हो गई।
दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका
सहायिका की मौत की सूचना पर फारेंसिक टीम जांच के लिए बुधवार को घटनास्थल पहुंची तब वहां से महिला की हत्या के साक्ष्य मिले। घटनास्थल पर खून से सना एक डंडा और महिला का अंत:वस्त्र मिला। आशंका है कि दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या कर दी गई।
पुत्र नीतीश कुमार ने बताया कि मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र से लौटकर मां दोपहर तीन बजे घर से 100 मीटर की दूरी पर बगीचे में जलावन काटने तथा बकरी बांधने गई थी। रात तक घर नहीं लौटने पर पिता उमेश रविदास खोजने निकले। बगीचे की तरफ जाने पर खून से लथपथ मां जमीन पर गिरी मिली। हम लोगों ने सोचा कि जंगली जानवरों ने हमला कर मां को जख्मी कर दिया है। इलाज के लिए अरवल फिर पटना अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई।
बगीचे में नशेड़ियों का जमावड़ा
पुत्र के अनुसार बगीचे में नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है, जिसने घटना को अंजाम दिया है। बुधवार को शहर तेलपा पुलिस घटनास्थल पहुंची तथा एफएसएल एवं डॉग स्क्वायड की टीम को बुलाया गया। एसपी मनीष कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।
एसपी ने कहा कि घटना स्थल से खून से सना एक डंडा मिला है, जिससे महिला की पिटाई की गई है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लगता है । घटनास्थल की जांच की गई है तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना का शीघ्र ही उद्भेदन किया जाएगा।
