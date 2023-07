Jahanabad News अपर मुख्य सचिव केके पाठक गुरुवार को अचानक जहानाबाद जिले के दो विद्यालयों में पहुंच गए और वहां की व्यवस्था की जांच की। इसके साथ ही उन्होंने छात्र-छात्राओं से विद्यालय की व्यवस्थागत परेशानियों के बारे में भी पूछा। विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं और अपने आसपास के स्कूल न आने वाले बच्चों को भी साथ लेकर आएं।

अचानक जहानाबाद के विद्यालय पहुंचे केके पाठक, बच्चों की इस जानकारी से हो गए खुश, कहा- रोज आएं स्कूल

Your browser does not support the audio element.

जहानाबाद, जागरण संवाददाता। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक गुरुवार को अचानक जिले के दो विद्यालयों में पहुंच गए और वहां की व्यवस्था की जांच की। उनके अचानक निरीक्षण से आदर्श मध्य विद्यालय ऊंटा तथा गौतम बुद्ध उच्च विद्यालय में अफरातफरी मच गई। केके पाठक दोनों विद्यालयों की सभी कक्षाओं में गए तथा शिक्षकों से संवाद भी किया। विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए किया प्रेरित इसके साथ ही उन्होंने छात्र-छात्राओं से विद्यालय की व्यवस्थागत परेशानियों के बारे में भी पूछा। विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं और अपने आसपास के स्कूल न आने वाले बच्चों को भी साथ लेकर आएं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ऊंटा मध्य विद्यालय में आइसीटी कंप्यूटर लैब में प्रशिक्षण ले रहे बच्चों की तकनीकी जानकारी से संतुष्ट हुए। बच्चे हमारे देश का भविष्य: केके पाठक मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी रिची पांडेय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी रौशन आरा को निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में छात्रों को कम्प्यूटर की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। निरीक्षण में अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों से कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। आप सभी के हाथों में इन छात्रों का उज्जवल भविष्य है, जिसे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संवार सकते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति ही एक स्वच्छ एवं सुन्दर समाज का निर्माण कर सकता है। बिहार में एक साथ सभी विद्यालयों के निरीक्षण का अभियान उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए गए हैं ताकि पदाधिकारी एवं शिक्षक उचित तरीके से कार्यों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकें। अभियान चला कर पूरे बिहार में एक साथ सभी विद्यालयों का निरीक्षण कराया जा रहा है, ताकि सभी विद्यालय में बच्चों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

Edited By: Aysha Sheikh