Bihar News: गोपालगंज में मेला देखने गए सिवान के युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा मेले में घूमने आए विक्की कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कुछ युवक उसे मेला घुमाने के बहाने ले गए और नहर के पास चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान विक्की की मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है और एफएसएल टीम सबूत जुटा रही है।

संवाद सूत्र, गोपालगंज। थावे थाना क्षेत्र के कबिलासपुर नहर के समीप रविवार की देर रात दुर्गा पूजा के मेले में घूमने आए विक्की कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसडीपीओ प्रांजल और थानाध्यक्ष वरूण कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। साथ ही अज्ञात आरोपितों को चिह्नित करने में जुट गए हैं।

जानकारी के अनुसार, सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार साह के पुत्र विक्की कुमार को कुछ युवक मेले में घुमाने के बहाने गोपालगंज शहर की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अन्य युवकों ने कबिलासपुर नहर के समीप विक्की कुमार और उसके दोस्तों को घेर लिया और विक्की को बाइक से उतारकर चाकू से कई वार किए। चाकू पीठ और सीने में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हुआ।