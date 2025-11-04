Language
    गोपालगंज में गरजे योगी आदित्यनाथ; बोले- बिहार को अब जंगलराज नहीं, विकासराज चाहिए

    By Niraj Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:56 PM (IST)

    गोपालगंज में, विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन योगी आदित्यनाथ ने महम्मदपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार में विकासराज की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है।

    चुनावी सभा को संबोधित करते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम क्षण से पहले मंगलवार को गोपालगंज की सियासत में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

    बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के गोविंद दास हाई स्कूल परिसर, महम्मदपुर में आयोजित भाजपा की विशाल जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने जनसैलाब को संबोधित किया।

    सभास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। जैसे ही योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे, पूरा मैदान जय श्रीराम, भारत माता की जय और मोदी-योगी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी जोश से लबरेज नजर आए।

    अपने ओजस्वी संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार को अब जंगलराज नहीं, विकासराज चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को भय, भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त कराया गया है।

    जिन लोगों ने कभी बिहार को अराजकता और अपराध की आग में झोंका, वे आज फिर लौटना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता अब जाग चुकी है। विकास और सुशासन की सरकार को दोबारा मौका देना जरूरी है, उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।

    छह नवंबर को होने वाले मतदान में जनता कमल और तीर के निशान पर बटन दबाकर बिहार की विकास यात्रा को आगे बढ़ाए, उन्होंने यह लोगों से अपील की।

    सभा में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार की सूरत बदली है। उन्होंने जनता से कहा कि अब आपकी बारी है। विकास चुनिए, विनाश नहीं। हमने पूर्व में भी सेवा की है। आशीर्वाद मिला तो पुनः अधूरे कार्यों को पूरा कराएंगे।

    सभा में उपस्थित विधानसभा संयोजक शुभ नारायण सिंह, बबन सिंह, समेत जदयू और भाजपा के कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ी। माहौल पूरी तरह उत्साह और जोश से भरा रहा। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा।

    आदित्यनाथ की जनसभा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। पूरे परिसर में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वाहनों की जांच और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष गश्ती दल सक्रिय रहे। सभा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई। चुनाव प्रचार मंगलवार शाम पांच बजे थम गया।

    उससे पहले योगी आदित्यनाथ की यह सभा एनडीए के प्रचार अभियान की सबसे ऊर्जावान और निर्णायक रैली साबित हुई। सभा के अंत में जय श्रीराम और जय बिहार के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा।