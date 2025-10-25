वोट को लेकर विवाद, गोपालगंज में हुई चाकूबाजी; पिता-पुत्र सहित 3 गंभीर रूप से जख्मी

संवाद सूत्र, मांझा (गोपालगंज)। विधानसभा चुनाव के बीच मांझागढ़ थाना क्षेत्र के धोबवलिया गांव में वोट देने को लेकर हुई बहसबाजी खूनी संघर्ष में बदल गई।

शनिवार को हुई इस घटना में पिता-पुत्र सहित तीन लोग चाकूबाजी में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल, गोपालगंज में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, गांव के सुमेंद कुमार और रोहित कुमार के बीच वोट देने-लेने को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और बात बढ़ने पर चाकूबाजी शुरू हो गई।

घटना में सुमेंद कुमार, उनके पिता धमेंद्र साह और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मांझागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित लालबाबू साह को गिरफ्तार कर लिया।

इस संबंध में पीड़ित सुमेंद कुमार ने थाना में रोहित कुमार और उसके पिता लालबाबू साह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।

स्थानीय स्तर पर इस घटना से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है।