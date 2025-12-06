बुलडोजर एक्शन से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों के लिए राहत की खबर, गोपालगंज में बनेंगे 3 वेंडर जोन 

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर में पिछले कुछ समय से मुख्य सड़कों पर फुटपाथी दुकानदारों द्वारा किए जा रहे कब्जे व अवैध अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इन सड़कों पर जाम की स्थिति बनती थी, जिससे आम जनता, स्कूल जाने वाले बच्चों, दुकानदारों तथा राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर परिषद द्वारा लगातार चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन ने अब फुटपाथी दुकानदारों के लिए व्यवस्थित तरीके से अलग वेंडर जोन बनाने की दिशा में शनिवार को कदम बढ़ाया है ताकि दुकानदारों को सुरक्षित व स्थायी स्थान मिल सके तथा मुख्य सड़कों से अतिक्रमण भी हटाया जा सके।

जानकारी के अनुसार, डीएम पवन कुमार सिन्हा ने शहर में बढ़ती अव्यवस्था को देखते हुए सदर एसडीओ व सदर सीओ को उचित स्थानों की पहचान कर वेंडर जोन विकसित करने का निर्देश दिया था। निर्देश मिलने के बाद सदर एसडीओ अनिल कुमार व सदर सीओ रजत कुमार बरनवाल ने शहर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किए।

साथ ही तीन प्रमुख स्थानों को वेंडर जोन के लिए चिन्हित किया है। इनमें हनुमानगढ़ी मोहल्ला, बंजारी मोड़ के समीप का क्षेत्र तथा तुरकाहां पुल के पास का स्थान शामिल है। इन स्थानों को इस तरह चुना गया है कि एक ओर दुकानदारों को ग्राहकों की उपलब्धता बनी रहे और दूसरी ओर मुख्य सड़कों पर अवरोध भी न उत्पन्न हो।

फुटपाथी दुकानदारों को मिलेगी वैकल्पिक व सुरक्षित जगह फुटपाथ पर ठेला लगाकर फल सहित अन्य प्रकार के सामान को बेचने वाले फुटपाथी दुकानदारों को वेंडर जोन बनाकर जगह दी जाएगी। इसको लेकर प्रशासन का कहना है कि दुकानदारों को हटाने का उद्देश्य उनकी रोज़ी-रोटी छीनना नहीं है, बल्कि उन्हें एक व्यवस्थित और वैध स्थान उपलब्ध कराना है।

जहां वे बिना किसी भय या बाधा के अपना कारोबार कर सकें। नगर परिषद द्वारा इन तीनों चिन्हित स्थानों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इनमें साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था व दुकानों के लिए निर्धारित स्थान शामिल होंगे।

एसडीओ ने बताया कि वेंडर जोन बनने के बाद मुख्य सड़कों से दुकानदारों को धीरे-धीरे स्थानांतरित किया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था सुधर सके। इसके साथ ही शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नियमित निरीक्षण व कार्रवाई भी जारी रहेगी।