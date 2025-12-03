1.65 करोड़ का अस्पताल सिर्फ 'नाम का', ग्रामीण आज भी 15 किमी दूर जाने को मजबूर

संवाद सूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज)। कुचायकोट प्रखंड के पूर्वी भाग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की मंशा से सिपाया बाजार के पास करीब 1.65 करोड़ रुपये की लागत से बना अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एपीएचसी) उद्घाटन के 11 माह बाद भी शोपीस बना हुआ है। न चिकित्सक तैनात हैं न अन्य कर्मी।

स्थिति यह है कि स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य द्वार लगभग हर दिन ताले में जकड़ा नजर आता है। ग्रामीणों ने बताया कि कभी-कभार सीएचसी के कुछ कर्मी भवन का औपचारिक निरीक्षण कर लौट जाते हैं, लेकिन नियमित चिकित्सा सेवाएं आज तक शुरू नहीं हुईं।

सिर्फ नाम का अस्पताल बनकर रह गया भवन निर्माण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि छोटी-मोटी बीमारियों के लिए अब 8–15 किलोमीटर दूर स्थित कुचायकोट सीएचसी नहीं जाना पड़ेगा। मगर लगभग एक वर्ष बीतने के बावजूद यह केंद्र सिर्फ नाम का अस्पताल बनकर रह गया है।

तिवारी मटिहिनिया, काला मटिहिनिया, सिपाया टोला, दुर्गा मटिहिनिया, बखरी समेत आसपास की कई बस्तियों के लोग वर्षों से स्थानीय स्वास्थ्य सुविधा के अभाव से जूझ रहे हैं। लगातार मांग के बाद स्वीकृत यह एपीएचसी 4 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित किया गया था। समारोह में विभागीय अधिकारियों ने जल्द सेवाएं शुरू होने का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक स्थिति जस की तस है। अस्पताल में डॉक्टर और कर्मी नहीं ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च कर इतना बड़ा भवन तो खड़ा कर दिया गया, पर डॉक्टर और कर्मी नहीं। जरूरत पड़ने पर उन्हें अब भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार गंभीर मरीजों को समय पर इलाज न मिल पाने से स्थिति बिगड़ जाती है।