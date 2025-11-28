गोपालगंज में तालाब में डूबने से 10वीं की छात्रा की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
गोपालगंज के बैकुंठपुर में एक 16 वर्षीय छात्रा रूबी कुमारी की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वह अपनी बहन के साथ शौच के लिए गई थी, तभी पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। स्थानीय गोताखोरों की मदद से चार घंटे बाद शव को बरामद किया गया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
संवाद सूत्र, बैकुंठपुर (गोपालगंज)। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खजुहट्टी दयागिरी टोला में शुक्रवार की दोपहर एक हादसे में 16 वर्षीय छात्रा रूबी कुमारी की तालाब में डूबने से मौत हो गई।
मुकेश महतो की बेटी रुबी अनुग्रह स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की दसवीं कक्षा की छात्रा थी। घटना शुक्रवार दोपहर की है। रूबी अपनी छोटी बहन के साथ शौच के लिए घर से बाहर निकली थी।
तालाब के किनारे पहुंचते ही उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर सुरेंद्र सिंह उसे बचाने के लिए तालाब में कूदे, लेकिन पानी अधिक गहरा होने से वे भी डूबने लगे। तब वीरेंद्र महतो ने किसी तरह सुरेंद्र को बाहर निकाला, मगर रूबी गहरे पानी में लापता हो चुकी थी।
चार घंटे चला रेस्क्यू, गोताखोरों ने निकाला शव
हादसे की सूचना पर सीओ गौतम कुमार सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान शुरू किया गया, लेकिन तालाब की गहराई और कीचड़ के कारण बचाव कार्य बेहद कठिन रहा। लगभग चार घंटे की लगातार मशक्कत के बाद रूबी कुमारी का शव तालाब से बरामद किया गया।
घटनास्थल पर मौजूद सीओ गौतम सिंह व अन्य।
थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में यह पूरी तरह दुर्घटना का मामला प्रतीत होता है।
परिवार में कोहराम, बार-बार बेहोश हो रहे सदस्य
दुर्घटना की खबर से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मां निर्मला देवी, पिता मुकेश महतो, दादा बादशाह महतो, बहन खुशी कुमारी और भाई आदित्य कुमार का रो-रोकर बुरा हाल है। कई बार परिवार के सदस्य बेहोश होते रहे। रूबी के पिता दिघवा दुबौली बाजार में दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।
बेटी की असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ तालाब के पास उमड़ पड़ी।
पूर्व मुखिया सुनील सिंह, पूर्व सरपंच संजय शुक्ला, पैक्स अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक अमर सिंह तथा राजनारायण सिंह सहित कई लोग घटनास्थल पर पहुंचे। सभी ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
