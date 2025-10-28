एक साथ उठी दो सहेलियों की अर्थी, आंखों में आर्मी का सपना लेकर दौड़ रहीं निधि और नेहा की दर्दनाक मौत
आर्मी भर्ती की तैयारी कर रही दो छात्राओं की एक सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हो गई। यह घटना गोपालगंज जिले में हुई। दोनों छात्राएं आगामी आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही थीं। एक तेज रफ्तार पिकअप ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के समीप सोमवार की सुबह आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए एनएच-531 के किनारे दौड़ लगा रही दो छात्राओं को एक पिकअप ने रौंद दिया।
हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान जख्मी छात्रा की भी मौत हो गई। हादसे में दो छात्राओं की मौत होने के बाद पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जानकारी के अनुसार, मीरगंज थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव निवासी नेहा कुमारी व निधि कुमारी स्नातक की पढ़ाई के साथ ही आर्मी बहाली के लिए फिजिकल तैयारी कर रही थी। इस दौरान दोनों छात्रा सोमवार की सुबह एनएच 531 के किनारे टहल रही थी।
इसी बीच एक अनियंत्रित पिकअप ने दोनों छात्राओं को रौंद दिया। इस हादसे में छात्रा निधि कुमारी व नेहा कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। वहीं, दोनों जख्मी छात्राओं को इलाज के लिए हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यहां चिकित्सकों ने निधि कुमारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि नेहा कुमारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान नेहा कुमारी की भी मौत हो गई।
दोनों छात्राओं की मौत के बाद निधि कुमारी के दादा गामा यादव ने बताया कि ने बताया कि दोनों एक ही गांव से थी। साथ ही अच्छी दोस्त भी थी। दोनों एक साथ देश सेवा के लिए आर्मी की तैयारी कर रही थी।
इस दौरान दोनों की हादसे में मौत की खबर से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं, पुलिस हादसे के बाद पिकअप की पहचान कर चालक की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
