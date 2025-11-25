छोटी बहन की शादी के दौरान ही उजड़ गया सुहाग, गोपालगंज में दर्दनाक हादसा

संवाद सूत्र, बैकुंठपुर (गोपालगंज)। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव के समीप एनएच–227A पर सोमवार की देर रात सड़क हादसे में साली की शादी में आए जीजा की मौत हो गई।

शादी की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गई। मृतक की पहचान सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के मठिया गांव निवासी सतन महतो (40) के रूप में हुई है।

जनवासे से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, सोमवार रात मड़वा गांव में मदन महतो की बेटी की शादी थी। बरात दरवाजे लगने के बाद शादी की रस्में चल रही थीं।

इसी दौरान जीजा सतन महतो बरातियों को नाश्ता कराने जनवासे की ओर गए थे। नाश्ता कराने के बाद जब वे सड़क पार कर लौट रहे थे, तभी एक ट्रक की चपेट में आ गए।

गंभीर रूप से जख्‍मी सतन को अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन घटनास्थल पर ही उन्‍होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद भी अस्‍पताल ले जाया गया। वहां डाक्‍टर ने मृत घोष‍ित कर दिया।

हादसे में उनके साथ मौजूद एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफरल अस्पताल, गोपालगंज भेजा गया।

लोगों ने एनएच पर बाध‍ित क‍िया आवागमन

हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। गुस्साए लोगों ने मड़वा गांव के पास एनएच–227A पर सड़क जाम कर दिया।

ग्रामीणों का कहना था कि इस मार्ग पर वाहनों की तेज रफ्तार के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस पहल नहीं की जाती।

घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम हटाने की कोशिश की। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

उन्होंने बताया कि ट्रक और चालक की पहचान के लिए जांच की जा रही है। एनएच पर तेज रफ्तार वाहनों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। पुलिस ने चेताया कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।