नई दिल्ली-मानसी स्पेशल समेत तीन ट्रेनें थावे-कप्तानगंज होकर चलेंगी, रेलवे ने जारी किया रूट चार्ट

संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के मैरवा यार्ड में प्वाइंट व क्रॉसिंग परिवर्तन कार्य का सीधा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है। इसके कारण रेलवे ने तीन प्रमुख ट्रेनों का रूट बदलने का निर्णय लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब ये ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग गोरखपुर कैंट-भटनी-सिवान की बजाय गोरखपुर कैंट-कप्तानगंज-थावे-सिवान होकर गुजरेंगी। रेल जनसंपर्क अधिकारी वाराणसी अशोक कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नई दिल्ली से 06, 09, 12 एवं 15 दिसंबर को चलने वाली 04454 नई दिल्ली-मानसी विशेष गाड़ी और गोरखपुर से 07 एवं 16 दिसंबर को चलने वाली 15048 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस तथा अमृतसर से 09 दिसंबर को चलने वाली 14674 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग गोरखपुर कैंट-भटनी-सिवान के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गोरखपुर कैंट- कप्तानगंज-थावे-सिवान के रास्ते चलाई जाएगी।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन का अद्यतन मार्ग अवश्य जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। तीन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन, थावे-कप्तानगंज होकर चलेंगी पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया है। देवरिया सदर स्टेशन पर निर्माणाधीन पैदल उपरिगामी पुल के 12 मीटर चौड़े गर्डर की लांचिंग के लिए ब्लाक प्रदान किया गया है, जिसके कारण यह परिवर्तन आवश्यक हुआ। अब ये ट्रेनें निर्धारित मार्ग की बजाय थावे-कप्तानगंज मार्ग से संचालित होंगी।

रेल जनसम्पर्क अधिकारी वाराणसी अशोक कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दरभंगा से 06 दिसंबर को चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी और बरौनी से 06 दिसंबर को चलने वाली 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग सिवान-थावे-गोरखपुर कैंट के रास्ते चलाई जाएगी, जबकि मथुरा जंक्शन से 08 दिसंबर को चलने वाली 15110 मथुरा जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कप्तानगंज-थावे-सिवान के रास्ते ही चलाई जाएगी।