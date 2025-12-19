थावे मंदिर में चोरी के बाद जदयू विधायक ने दिखाया बड़ा दिल; RJD ने घटना को बताया पुलिस की विफलता
गोपालगंज के थावे मंदिर में चोरी की घटना के बाद, जदयू विधायक ने उदारता दिखाई है। वहीं, आरजेडी ने इस घटना को पुलिस की विफलता बताया है। मंदिर में हुई चोर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में हाल ही में हुई चोरी की घटना के बाद जदयू विधायक अमरेन्द्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय ने एक बड़ी पहल की है।
विधायक पप्पू पांडेय ने अपने परिवार के साथ मां थावे भवानी को सोने का मुकुट अर्पित करने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार पांडेय परिवार की ओर से 22 दिसंबर, सोमवार को सुबह 10 बजे थावे दुर्गा मंदिर परिसर में विधिवत रूप से मां को सोने का मुकुट अर्पित किया जाएगा।
मंदिर में हुई चोरी की घटना से आहत पांडेय परिवार ने आस्था और श्रद्धा के साथ यह कदम उठाया है। बताया गया कि यह मुकुट अर्पण पांडेय परिवार की ओर से मां थावे भवानी के चरणों में समर्पण भाव से किया जाएगा।
थावे दुर्गा मंदिर से चोरी प्रशासन की लापरवाही : राजद जिलाध्यक्ष
थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी की घटना को लेकर शुक्रवार को राजद जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह मंदिर पहुंचे और प्रधान पुजारी संजय पांडेय से जानकारी ली।
जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में टीओपी थाना होने के बावजूद और मंदिर से महज 200 गज की दूरी पर थाना होने के बावजूद ताला तोड़कर चोरी होना पुलिस की विफलता है।
राजद जिलाध्यक्ष ने कहा कि थावे दुर्गा मंदिर जिले का पहला पर्यटक स्थल है और यहां दूर-दराज से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। यदि मंदिर की सुरक्षा ही ठोस नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा की स्थिति कैसी होगी, यह सवाल खड़ा होता है।
दिलीप सिंह ने प्रशासन से मांग की कि चोरी में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और चोरी गए आभूषण बरामद कर कठोर सजा दिलाई जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई अनिवार्य होनी चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।