थावे-अमृतसर सप्ताहिक एक्सप्रेस का परिचालन शुरू, यात्रियों को होगी सहूलियत
पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन से छपरा-अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन 15135 का परिचालन शुरू हो गया है। सांसद प्रतिनिधि रामाशीष सिंह और स्टेशन अधीक्षक सत्यनार ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन से होकर गुजरने वाली छपरा-अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन 15135 का परिचालन शुक्रवार से प्रारंभ हो गया। ट्रेन को सांसद प्रतिनिधि रामाशीष सिंह और स्टेशन अधीक्षक सत्यनारायण प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इससे पहले ट्रेन के पायलट और गार्ड का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। विदित हो कि यह ट्रेन पहले 0 (शून्य) सीरीज में चलती थी, जिसे अब नियमित कर शून्य को हटा दिया गया है।
ट्रेन संख्या 15135 अब प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11.55 बजे थावे जंक्शन से अमृतसर के लिए रवाना होगी, जबकि 15136 अमृतसर-छपरा सप्ताहिक एक्सप्रेस प्रत्येक शनिवार शाम 5.45 बजे अमृतसर से चलेगी और रविवार रात 11.55 बजे छपरा पहुंचेगी।
थावे में यह रात 9.40 मिनट पर पहुंचेगी। नई व्यवस्था के तहत, यह ट्रेन छपरा, सीवान, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानागंज और गोरखपुर होते हुए अमृतसर पहुंचेगी। पंजाब जाने वाले यात्रियों में इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।
सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार सुमन के प्रयासों से थावे-अमृतसर मार्ग पर साप्ताहिक ट्रेन के परिचालन की अनुमति मिली है।
इस अवसर पर स्टेशन मास्टर आरके सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर डीके शर्मा, जीआरपी एसआई दुर्गा चौधरी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष बुलेट सिंह, जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव योगेंद्र राम सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आम जनता मौजूद थे। अब यात्री दैनिक सुविधा के साथ छपरा-अमृतसर मार्ग पर सुगम यात्रा का लाभ उठा सकेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।