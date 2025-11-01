Language
    Tejashwi Yadav: खराब मौसम ने रोका रास्ता, तो तेजस्वी ने फोन पर ही जनता से मांगा वोट

    By Rajat Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:57 PM (IST)

    गोपालगंज में खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव की चुनावी सभाएं रद्द हो गईं। उन्होंने फोन के माध्यम से महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और बिहार में विकास का वादा किया। तेजस्वी ने युवाओं को रोजगार और किसानों को सम्मान देने की बात कही। उन्होंने जनता से बदलाव के लिए मतदान करने की अपील की।

    तेजस्वी ने फोन पर ही जनता से मांगा वोट

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के विभिन्न इलाकों में निर्धारित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चुनावी सभाएं मौसम खराब होने के कारण रद कर दी गई। शनिवार को तेजस्वी यादव की सभाएं जादोपुर, बरौली, महम्मदपुर, विजयीपुर, हथुआ व मांझा में आयोजित की जानी थी। 

    राजद नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इन सभी जगहों पर सभा की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन खराब मौसम के चलते तेजस्वी यादव गोपालगंज नहीं पहुंच सके। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से मोबाइल फोन के जरिए महागठबंधन के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किए। 

    उन्हें एक मौका दिया जाए

    फोन के माध्यम से जनता से संवाद किया व कहा कि उन्हें एक मौका दिया जाए ताकि बिहार में विकास की नई दिशा स्थापित की जा सके। तेजस्वी यादव ने इस दौरान राजद दिलीप सिंह व गोपालगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश गर्ग के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। 

    उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार, किसानों को सम्मान व आम लोगों को राहत देने वाली नीतियां लागू की जाएंगी। बीस साल तो आप लोगों ने एनडीए को दिया है। मुझे मात्र बीस माह दिजिए। विकास के कार्य को किया जाएगा। हर घर को सरकारी नौकरी देने के साथ ही अन्य विकास के कार्य को गति देने का कार्य करूंगा। 

    आने वाले दिनों में बिहार की जनता को एक बेहतर राज्य बनाकर देने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए आप सभी लोग महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने का कार्य करें। इसके साथ ही उन्होंने फोन के जरिए कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव के लिए मतदान करने का कार्य करेंगी। मतदान के माध्यम से सरकार को बनाने व बदलने का कार्य करेंगी।