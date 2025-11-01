Language
    तेजस्वी ने फिर दोहराया अपना वादा, कहा- सरकार बनते ही हर परिवार में सरकारी नौकरी

    By Rajesh Prasad Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:20 PM (IST)

    राजद नेता तेजस्वी यादव ने मांझा में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में वर्चुअल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनने पर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, जिसके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। उन्होंने 20 महीने में वादे पूरे करने और गोपालगंज में रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही।

    तेजस्वी ने फिर दोहराया अपना वादा

    संवाद सूत्र, मांझा (गोपालगंज)। राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। वे शनिवार को मांझा के माधव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में आयोजित महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। 

    खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव सभा स्थल पर नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने मोबाइल के जरिए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान पक्की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार महागठबंधन को मौका दें। 

    20 महीने में पूरा करेंगे वादा

    तेजस्वी ने कहा कि जनता ने इस सरकार को 20 साल का समय दिया और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 साल का कार्यकाल, लेकिन राज्य की हालत नहीं बदली। उन्होंने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर जो काम इस सरकार ने 20 साल में नहीं किया, उसे हम 20 महीने में पूरा करेंगे। 

    उन्होंने अपने पूर्व उपमुख्यमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि 17 महीनों में पांच लाख युवाओं को नौकरी दी गई और साढ़े चार लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। थावे में मेडिकल कॉलेज और बैकुंठपुर में ट्रामा सेंटर की स्वीकृति हमारी ही सरकार में मिली थी। 

    तेजस्वी ने कहा कि गोपालगंज में उद्योग लगाकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि इस चुनाव में महागठबंधन को एक मौका दें ताकि बेरोजगारी खत्म कर विकास की नई कहानी लिखी जा सके।