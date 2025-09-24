Tapti Ganga Express: थावे जंक्शन से चलेगी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, रेलवे ने जारी किया नया टाइम टेबल

पूर्वोत्तर रेलवे ने ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को थावे जंक्शन से चलाने की मंजूरी दी है जिसका परिचालन 30 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। वाराणसी रेलमंडल ने वाणिज्यिक औचित्य रिपोर्ट को स्वीकृति दी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत थावे जंक्शन का विकास किया गया था। दशहरा और छठ पर शेखपुरा होकर चार विशेष ट्रेनें चलेंगी। शेखपुरा को पटना से सीधी रेल सेवा मिलने की भी संभावना है।

जागरण टीम, गोपालगंज/शेखपुरा। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन को थावे जंक्शन से चलाने की मंजूरी मिलने के बाद पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से समय सारिणी जारी कर दी गई है। 30 सितंबर से थावे जंक्शन से परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि वाराणसी रेलमंडल के सहायक वाणिज्य अधीक्षक डीके सिंह ने जून में वाणिज्यिक औचित्य की रिपोर्ट मांगी थी, जिसे स्वीकृति मल गई है। थावे जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 11.75 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। 22 मई को इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इस अवसर पर जंक्शन पर आयोजित कार्यक्रम में लंबी दूरी की ट्रेनों का चलाने का आश्वासन दिया गया था। जानकारी के अनुसार, 19045/19046 छपरा-सूरत-छपरा ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का परिचालन थावे जंक्शन से करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया था। 19045 सूरत-थावे ताप्ती गंगा एक्सप्रेस 18:20 बजे छपरा से चलकर, मशरख होते हुए गोपालगंज रेलवे स्टेशन 20:20 बजे पहुंचेगी। यहां चलने के बाद थावे जंक्शन 20:55 बजे पहुंच जाएगी।

19046 थावे-सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस थावे से 05:40 बजे चलकर, गोपालगंज 05:49 बजे पहुंचेगी। यहां चलकर मशरख होते हुए छपरा 08:45 बजे पहुंच जाएगी। छपरा से सूरत के बीच ट्रेन की समय सारिणी पूर्ववत रहेगी। इस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में पांच दिन होता है। स्वीकृति के बाद 30 सितंबर को थावे जंक्शन पर उद्घाटन समारोह किए जाने की तैयारी है।

दशहरा और छठ महापर्व पर विशेष ट्रेनों का परिचालन दूसरी ओर, दशहरा-दिवाली और छठ महापर्व के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए शेखपुरा होकर चार विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इनमें दिल्ली से भागलपुर, हावड़ा से खातीपुरा, कोलकाता से लखनऊ और मलदाह टाउन से दिल्ली की ट्रेनें शामिल हैं। इनमें से पहली ट्रेन बुधवार की सुबह दिल्ली से शेखपुरा जंक्शन पहुंचेगी।