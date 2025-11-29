गोपालगंज में वाहन चेकिंग कर रहा था होमगार्ड जवान, तेज रफ्तार वाहन ने कुचला

संवाद सूत्र, सिधवलिया (गोपालगंज)। महम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित एनएच-27 पर ओवरब्रिज के पास राधा होटल के समीप शुक्रवार देर रात वाहन जांच के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान बलवीर सिंह को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल जवान को उपचार के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार दोपहर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

सूत्रों के अनुसार, गश्ती दल के साथ ड्यूटी के दौरान बलवीर सिंह सड़क किनारे वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक वाहन ने नियंत्रण खोते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद घायल जवान को झझवा ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल और फिर हालत गंभीर देख गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। आईसीयू में उपचाररत जवान ने शनिवार को दम तोड़ दिया।