    गोपालगंज में वाहन चेकिंग कर रहा था होमगार्ड जवान, तेज रफ्तार वाहन ने कुचला

    By Balmiki Mani Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    गोपालगंज के सिधवलिया में एनएच-27 पर वाहन चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने होमगार्ड जवान बलवीर सिंह को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना महम्मदपुर थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। मृतक जवान बैकुंठपुर के रहने वाले थे और उनके परिवार में शोक की लहर है।

    अज्ञात वाहन ने होमगार्ड जवान को कुचला। (फाइल फोटो)

    संवाद सूत्र, सिधवलिया (गोपालगंज)। महम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित एनएच-27 पर ओवरब्रिज के पास राधा होटल के समीप शुक्रवार देर रात वाहन जांच के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया।

    तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान बलवीर सिंह को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल जवान को उपचार के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार दोपहर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

    सूत्रों के अनुसार, गश्ती दल के साथ ड्यूटी के दौरान बलवीर सिंह सड़क किनारे वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक वाहन ने नियंत्रण खोते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

    स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद घायल जवान को झझवा ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल और फिर हालत गंभीर देख गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। आईसीयू में उपचाररत जवान ने शनिवार को दम तोड़ दिया।

    थानाध्यक्ष श्याम नारायण प्रसाद ने बताया कि घटना में शामिल अज्ञात वाहन की तलाश तेज कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि वाहन और चालक की पहचान की जा सके।

    गौरतलब है कि मृतक जवान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बनौरा गांव निवासी स्व. रामदेव सिंह के चौथे पुत्र थे। पीछे पत्नी सीमा देवी, दो छोटी बेटियां और एक पुत्र है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।