    'उनकी बहनों की शादी में दूसरे के घर कैसे लुटे जाते थे?', सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:56 PM (IST)

    गोपालगंज में एनडीए की विजय संकल्प सभा में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लालू परिवार पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब उनसे जवाब मांगेगी। जदयू नेता अरुण कुमार ने जंगलराज से मुक्ति की बात कही, वहीं भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई।

    सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला


    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे सियासी गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। शनिवार को बैकुंठपुर के रामगढ़ में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प सभा में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला।

    उन्होंने कहा कि मिथिलेश तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सभी एनडीए नेताओं के साझा प्रत्याशी हैं। अगर बैकुंठपुर की जनता इन्हें जिताती है तो बिहार सरकार विकास के लिए अपना पूरा खजाना खोल देगी।

    सम्राट चौधरी ने कहा कि “बिहार में जंगलराज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव के पुत्र आजकल हर घर में नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं बता रहा कि डेढ़ साल की उम्र में करोड़पति कैसे बने। नौकरी देने के बदले जमीन कैसे ली जाती थी? और उनकी बहनों की शादी में दूसरे के घर कैसे लुटे जाते थे? इसका हिसाब भी जनता मांग रही है।"

    उन्होंने आगे कहा कि “पहले बैकुंठपुर में इंडिया गठबंधन आपस में लड़ता था, जिससे राजद को फायदा मिलता था लेकिन इस बार एनडीए एकजुट है, और इस एकता के कारण राजद का गोपालगंज से ‘सुपड़ा साफ’ होना तय है।"

    वहीं जदयू नेता और पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि “बड़ी मेहनतों के बाद बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला गया है। अब समय है कि जनता फिर से ऐसे लोगों को करारा जवाब दे जो राज्य को अंधकार की ओर धकेलना चाहते हैं। आइए, मिलकर भयमुक्त और लालू-मुक्त बिहार बनाएं।"

    भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 2015 से 2020 तक बैकुंठपुर के विकास के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार और केंद्र सरकार दोनों स्तर पर प्रयासरत रहा हूं। अगर जनता मुझे दोबारा मौका देती है, तो बैकुंठपुर को विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए मैं समर्पित रहूंगा।

    उन्होंने कहा कि 2020 से 2025 के बीच बैकुंठपुर बीमारू बन गया है। इसे विकास की पटरी पर वापस लाने के लिए जनता एनडीए को वोट दे, ताकि फिर से डबल इंजन की सरकार बने और विकसित बिहार, विकसित बैकुंठपुर का सपना साकार हो।

    सभा में भाजपा जिलाध्यक्ष मंटू गिरी, लोजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, विधानसभा प्रभारी राजू सिंह, विनय यादव, हेमंत कुशवाहा, शिवाला कुशवाहा, अशोक साहनी, मुन्ना अली, उपेंद्र राय सहित एनडीए के तमाम नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे।