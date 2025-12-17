जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के दरगाह मोहल्ला निवासी तेज गेंदबाज साकिब हुसैन के लिए मंगलवार का दिन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन गया। अबूधाबी में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की मिनी नीलामी में साकिब को सनराइजर्स हैदराबाद ने उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में खरीदा। जैसे ही नीलामी में उनका नाम पुकारा गया व टीम ने उन पर बोली लगाई। पूरे गोपालगंज में खुशी की लहर दौड़ गई। साकिब के चयन की खबर मिलते ही उनके घर और मोहल्ले में जश्न का माहौल बन गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीवी पर नीलामी देखते हुए लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दीं व मिठाइयां बांटीं। यह पल न सिर्फ साकिब और उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण बन गया। इससे पहले साकिब को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन इस बार सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़ना उनके करियर के लिए एक नया व बड़ा अवसर माना जा रहा है। मजदूरी कर पिता ने चलाया परिवार साकिब हुसैन की सफलता के पीछे संघर्ष और मेहनत की लंबी कहानी है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य रही है। उनके पिता अली अहमद हुसैन सऊदी अरब में सेल्ट्रिंग मजदूरी का काम करते थे।

हाल ही में अपने घर लौटे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद साकिब ने कभी अपने सपनों को कमजोर नहीं पड़ने दिया और निरंतर अभ्यास के बल पर आज आईपीएल जैसे बड़े मंच तक पहुंचे। यह उपलब्धि केवल एक खिलाड़ी की जीत नहीं है, बल्कि उस मेहनत, धैर्य और समर्पण का परिणाम है।जिसने पूरे गोपालगंज को गौरवान्वित किया है। साकिब पहले भी आईपीएल का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन इस बार सनराइजर्स हैदराबाद में शामिल होने से उनके प्रदर्शन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है।

इस अवसर पर स्थानीय खेल प्रेमियों, क्रिकेट एसोसिएशन व शुभचिंतकों ने साकिब व उनके परिवार के सदस्यों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साकिब ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, कोच व सभी सहयोगियों को देते हुए कहा कि उनका समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साकिब की यह कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है। पहले मुकेश फिर साकिब हुसैन ने गेंदबाजी कर बनाई अपनी पहचान सदर प्रखंड के काकड़पुर गांव निवासी तेज गेंदबाज मुकेश कुमार का चयन आईपीएल के बाद इंडिया टीम (Indian Cricket Team) के लिए भी हुआ है। वह कई मैच में अपना परचम भी लहरा चुके है।