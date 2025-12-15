Language
    NDA के गढ़ में RJD का लहराया परचम, छह व‍िधायक होने के बावजूद गोपालगंज में नहीं बची जिप अध्‍यक्ष की कुर्सी

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    गोपालगंज में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बड़ी जीत हासिल की है। एनडीए के गढ़ में राजद का परचम लहराया, जहाँ छह विधायक होने के बावजूद भी जिप अध्यक्ष की कु ...और पढ़ें

    Hero Image

    निर्वाचन के बाद समर्थकों के साथ प्रसन्‍न मुद्रा में अमित कुमार। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज।  जिला परिषद अध्यक्ष पद बीते एक माह से रिक्त था। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में मतदान कराया गया। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की मौजूदगी में नामांकन एवं मतदान कराया गया।

    मतदान के दौरान जिला परिषद के उपाध्यक्ष अमित कुमार को कुल 19 मत प्राप्त हुए, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी दीपिका कुमारी को 12 मत मिले। इस प्रकार अमित कुमार ने सात मतों के अंतर से जिला परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया।

    चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद वे जिला परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां जिला परिषद के सदस्यों ने उनका स्वागत किया।

    जिला परिषद अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि वे लगातार तीन बार जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं। उनके पास लगभग एक वर्ष का कार्यकाल शेष है और इस अवधि में वे सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का प्रयास करेंगे।

    डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि सभा कक्ष में दो प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। लेकिन अमित कुमार के पक्ष में जिप सदस्यों ने कुल 19 मत किए। जबकि दीपिका कुमारी के पक्ष में कुल 12 वोट गिरे।

    सुभाष सिंह के विधायक बनने के बाद रिक्त था जिप अध्यक्ष का पद

    जिला परिषद के अध्यक्ष सुभाष सिंह को बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से टिकट देकर मैदान में उतार दिया गया। वे उम्मीदों पर सुभाष सिंह खरे उतरे। साथ ही उन्होंने विधायक का चुनाव जीत कर अपना कद बढ़ा लिया।

    वहीं विधायक बनने के बाद सुभाष सिंह ने जिला परिषद के अध्यक्ष पद व सदस्य पद से अपना इस्तीफा डीएम को सौंप दिया। जिसके बाद डीएम के तरफ से इसकी सूचना विभाग को दी गई। वहीं चुनाव कराने का आदेश मिलने के बाद सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में चुनाव कराने का कार्य किया गया। 

    राजद से है बेहद करीबी  

    जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतने वाले अमित कुमार उर्फ अंकू राय की मां किरण राय राजद से विधायक भी रह चुकी है। किरण राय व उनके पुत्र अमित कुमार हमेशा राजद के विभिन्न प्रत्याशियों के लिए कार्य भी किए है। ऐसे में राजद से अमित कुमार का गहरा लगाव रहा है।

    एनडीए के गढ़ में राजद का कब्जा 

    जिला परिषद अध्यक्ष पद पर वर्षों से एनडीए का दबदबा रहा, लेकिन सोमवार को हुए जिप अध्यक्ष के चुनाव में राजद ने एनडीए के गढ़ में सेंधमारी कर ली।

    जिले में एनडीए के छह विधायक होने के बाद भी राजद समर्थित उम्मीदवार व जिप उपाध्यक्ष ने अपना कब्जा जमा लिया। चुनाव में राजद के पूर्व विधायक किरण राय के पुत्र और जिला परिषद उपाध्यक्ष अमित कुमार राय उर्फ अंकु राय को जिप सदस्यों ने अधिक वोट देकर अध्यक्ष चुना।

    भाजपा की ओर से पार्टी नेता विकास सिंह की पत्नी दीपिका कुमारी ने इस पद के लिए दावेदारी की, लेकिन उन्हें महज 12 वोटों से संतोष करना पड़ा।

    जिला परिषद अध्यक्ष पद पर 2001 से एनडीए का कब्जा रहा। 2001 में राजद के गढ़ में वर्तमान कुचायकोट विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय अध्यक्ष बने। 2005 में अमरेंद्र पांडेय कटेया से विधायक बने, तब 2006 में उनकी भाभी उर्मिला पांडेय अध्यक्ष चुनी गई। 2011 में चंदा देवी, 2016 में विधायक अमरेंद्र पांडेय के भतीजे मुकेश पांडेय अध्यक्ष बने।

    2021 में भाजपा के सुबास सिंह ने यह पद संभाला। सुबास सिंह के विधायक बनने के बाद सोमवार को हुए चुनाव में राजद ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाकर एनडीए की 24 वर्षों की लंबी जीत का सिलसिला तोड़ दिया।  