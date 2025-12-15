RJD नेता को रोहतास पुलिस ने गोपालगंज से दबोचा, पटना के कारोबारी ने कराई थी FIR, 1.98 करोड़ का है मामला
रोहतास पुलिस ने राजद नेता को गोपालगंज से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी पटना के एक व्यापारी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर हुई है। मामला 1.98 करोड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। अनाज के नाम पर पैसे की ठगी करने के आरोप में रोहतास जिले की पुलिस ने छापेमारी करते हुए शहर के लखपतिया मोड़ से राजद के अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप देव को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। राजद नेता के साथ और कितने लोग जुड़े है। सभी के मोबाइल को खंगाला जा रहा है।
पटना के कारोबारी ने कराई थी एफआइआर
जानकारी के अनुसार, पटना निवासी पंकज कुमार सिंह ने रोहतास जिले के नटवार बाजार थाना में एफआइआर कराई थी। आरोप था कि एफसीआई से अनाज खरीदवाने के नाम पर राजद नेता प्रदीप देव व उसके सहयोगियों ने मिलकर करीब 21 किस्तों में एक करोड़ 98 लाख 17 हजार की ठगी कर ली।
इस मामले में अगस्त 2024 में प्राथमिकी करने के बाद पुलिस ने शनिवार की रात को नगर थाना की पुलिस के सहयोग से छापेमारी करते हुए लखपतिया मोड़ स्थित ब्लड बैंक से प्रदीप देव को गिरफ्तार कर लिया।
प्रदीप देव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस नगर थाना में करीब दो घंटे तक पूछताछ करने के बाद उसे अपने साथ लेकर रोहतास के लिए रवाना हो गई।
पुलिस सूत्रों ने माने तो प्रदीप देव अपने साथ तीन दर्जन से अधिक युवकों को जोड़ कर रखा है। साथ ही हमेशा किसी न किसी को ठगी करने का कार्य करता है।
यूपी की पुलिस भी ठगी मामले में कर चुकी है गिरफ्तार
वर्ष 2019 में ठगी के मामले में यूपी पुलिस ने राजद नेता प्रदीप देव को गिरफ्तार किया था। उस समय भी राजद नेता पर ऑनलाइन तरीके से अपने गुर्गों के साथ मिलकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था।
ऐसे में राजद नेता की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे है। राजद नेता की गिरफ्तारी के बाद कई प्रकार की चर्चा कर रहे है।
