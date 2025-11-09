'घर पर चढ़कर गोलियों से छलनी कर दूंगा', बिहार में RJD प्रत्याशी को मिली जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। राजद के जिलाध्यक्ष तथा बरौली से राजद प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले बरौली प्रखंड के कल्याणपुर के मुखिया प्रतिनिधि तथा जदयू समर्थक अनुज सिंह ने राजद समर्थक शशिकांत सिंह को फोन कर उक्त धमकी दी है। इस मामले में राजद प्रत्याशी के पिता उपेंद्र सिंह ने बरौली थाने में आवेदन देकर करवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, बरौली थाने में दिए आवेदन में राजद प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह के पिता ने आरोप लगाए है कि कल्याणपुर के मुखिया प्रतिनिधि सह मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अनुज सिंह ने चुनाव के दिन राजद समर्थक शशिकांत सिंह उर्फ चिंटू सिंह के मोबाइल पर फोन करके दिलीप कुमार सिंह को भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए उनके घर पर चढ़कर उन्हें गोलियों से छलनी कर देने की धमकी दी है।

इस संदर्भ में राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि पूरे मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी कराई गई है। साथ ही पुलिस अधीक्षक से भी मिल कर उचित करवाई के साथ ही सुरक्षा देने की मांग की जाएगी।