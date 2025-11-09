Language
    'घर पर चढ़कर गोलियों से छलनी कर दूंगा', बिहार में RJD प्रत्याशी को मिली जान से मारने की धमकी

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:29 PM (IST)

    सिवान के बरौली विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और राजद कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

    राजद प्रत्याशी दिलीप कुमार को मिली धमकी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। राजद के जिलाध्यक्ष तथा बरौली से राजद प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है।

    धमकी देने वाले बरौली प्रखंड के कल्याणपुर के मुखिया प्रतिनिधि तथा जदयू समर्थक अनुज सिंह ने राजद समर्थक शशिकांत सिंह को फोन कर उक्त धमकी दी है। इस मामले में राजद प्रत्याशी के पिता उपेंद्र सिंह ने बरौली थाने में आवेदन देकर करवाई की मांग की है।

    जानकारी के अनुसार, बरौली थाने में दिए आवेदन में राजद प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह के पिता ने आरोप लगाए है कि कल्याणपुर के मुखिया प्रतिनिधि सह मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अनुज सिंह ने चुनाव के दिन राजद समर्थक शशिकांत सिंह उर्फ चिंटू सिंह के मोबाइल पर फोन करके दिलीप कुमार सिंह को भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए उनके घर पर चढ़कर उन्हें गोलियों से छलनी कर देने की धमकी दी है।

    इस संदर्भ में राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि पूरे मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी कराई गई है। साथ ही पुलिस अधीक्षक से भी मिल कर उचित करवाई के साथ ही सुरक्षा देने की मांग की जाएगी।

    इस संबंध में मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अनुज सिंह ने बताया कि मेरे तरफ से किसी के साथ गाली-गलौज नहीं की गई है।

    उन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ साजिश के तहत प्राथमिकी कराई गई है। मैं जदयू समर्थक हूं। ऐसे में मेरे खिलाफ प्राथमिकी कराने का कार्य किया गया है। थानाध्यक्ष अणिमा राणा ने बताया कि प्राथमिकी कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।