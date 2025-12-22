गोपालगंज और मीरगंज में बनेगा RCC नाला, खर्च होगी 2.64 करोड़ की राशि

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। मीरगंज नगर परिषद और गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र में जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए आरसीसी नाला का निर्माण कराया जाएगा। मीरगंज नगर परिषद के नरैनिया वार्ड नंबर 24 में 1.74 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी नाला का निर्माण होगा।

वहीं, गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 में 90.77 लाख रुपये की लागत से नाला निर्माण की स्वीकृति दी गई है। दोनों योजनाओं को लेकर निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और नए साल में निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इन दोनों वार्डों में नाला निर्माण पर कुल 2 करोड़ 64 लाख रुपये खर्च होंगे।

जानकारी के अनुसार मीरगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 24 में लंबे समय से नाला की स्थिति जर्जर बनी हुई थी। वर्षा के दिनों में जल जमाव की समस्या गंभीर रूप ले लेती थी, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती थी।

स्थानीय निवासियों की मांग को देखते हुए नगर परिषद ने रामजानकी मंदिर से नायरा पेट्रोल पंप तक आरसीसी नाला निर्माण का प्रस्ताव विभाग को भेजा था। विभागीय स्तर पर प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। इस योजना के तहत कुल 1 करोड़ 73 लाख 22 हजार 210 रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

विभाग की ओर से जनवरी माह में निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह गोपालगंज नगर परिषद की ओर से वार्ड नंबर 25 में पवन किशोर के मकान से बाबा मार्केट होते हुए मिटु साह के घर तक आरसीसी नाला निर्माण को मंजूरी दी गई है।